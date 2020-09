Darmowe bilety od Ryanaira! Linia lotnicza wprowadziła nową promocję

Ryanair przygotował niezwykłą promocję, w której można zgarnąć darmowe bilety na wybrane kursy lotnicze. Na czym polega nietypowa oferta "Kupując jeden, drugi masz za darmo"?

Ryanair - darmowe bilety lotnicze

Rok 2020 nie należy do udanych zarówno dla miłośników podróżowania, osób parających się turystyką, jak i wszelkiego rodzaju przewoźników turystów, w tym linii lotniczych. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Ryanair postanowił przynajmniej częściowo odzyskać utracone przychody i zachęca do korzystania ze swoich usług za pomocą naprawdę atrakcyjnej oferty.

Irlandzkie linie lotnicze postanowiły wyjść swoim klientom naprzeciw. Do każdego zakupionego biletu drugi otrzymamy zupełnie za darmo. Do wyboru jest ponad 1600 tras z całej siatki połączeń. Warunkiem jest odbycie podróży między 25 września a 14 grudnia 2020 roku. Szefowa działu do spraw komunikacji Ryanaira, Alejandra Ruiz, kieruje nową ofertę w szczególności do osób, które myślą o zabraniu rodziny lub przyjaciół na jesienno-zimowy urlop.

"Kupując jeden, drugi masz za darmo" - na czym polega promocja Ryanaira?

Gratisowy bilet otrzymamy wyłącznie podczas zakupów w taryfie Value. Promocja nie łączy się też z innymi rabatami, które przysługują klientom Ryanaira. Obowiązuje wyłącznie przy rezerwacjach dla więcej niż jednego pasażera i dotyczy drugiego biletu na zakupiony dany lot. Promocja nie działa więc w przypadku przelotów indywidualnych. Warto też pamiętać, że w przypadku zmian w rezerwacjach, które zostały dokonane w ramach "Kupując jeden, drugi masz za darmo", zostanie naliczona opłata za zmianę lotu. Akcja trwa jedynie do 25 września do godziny 18:00, więc trzeba się spieszyć. Bilety można kupić TUTAJ.

