Darmowe gadżety Cyberpunk 2077 na GOG. Są też zniżki i promocje

Na Cyberpunka 2077 poczekamy nieco dłużej, niż się spodziewaliśmy: CD Projekt RED ogłosił, że data premiery została przesunięta z 17 września 2020 na 19 listopada 2020. Według pierwotnych planów gracze mieli cieszyć się polską superprodukcją od 16 kwietnia 2020.

Na osłodę CDPR poinformował, że właściciele kopii gry na PlayStation 4 i Xbox One dostaną za darmo Cyberpunka 2077 na następną generację konsol, czyli PlayStation 5 i Xbox Serise X/S.

Dzięki Night City Wire gracze będą mogli zobaczyć zupełnie nowy zwiastun gry, rzucić okiem na nową rozgrywkę, a także dowiedzieć się jak w praktyce będzie wyglądać braindance. Żeby uczcić prezentację, GOG wytoczył najcięższe promocyjne działa: kolekcję cyfrowych gadżetów za darmo oraz zniżki na zakupy.

GOG w jednym miejscu zgromadził wszystkie materiały cyfrowe, jakie wypuścił do tej pory CD Projekt RED.

W kolekcji bonusów do Cyberpunk 2077 znajdziesz wszystkie oficjalne, cyfrowe gadżety z gry udostępnione do tej pory przez studio CD PROJEKT RED, jak również mnóstwo nowej zawartości. Odpicuj swój salon, pulpit, a nawet komórkę, dzięki plakatom do druku, cyfrowym tapetom oraz grafice ze steelbooka. Dowiedz się więcej o mrocznym świecie przyszłości dzięki grafikom koncepcyjnym, renderom postaci oraz projektom broni. Sprawdź nowe plakaty reklamowe z gry i grafiki koncepcyjne. "