Darmowe gry na Halloween na Epic Games Store. Które straszne horrory możemy pobrać gratis?

Nadchodzi Halloween! W tym roku z powodu pandemii koronawirusa raczej nie odbędą się tradycyjne halloweenowe zabawy. Ale po co gdzieś wychodzić w ostatnią noc października 2020, skoro można zostać w domu i grać w grę w klimacie horroru? Tym bardziej że na Epic Games Store pojawiły się dwa tytuły grozy, które są dostępne całkowicie za darmo.

Epic Games Store - darmowe gry na Halloween

Internetowe sklepy z grami wideo coraz częściej zabiegają o klienta w sprawdzony sposób - dają mu coś atrakcyjnego za darmo, by w przyszłości przyszedł po więcej. Czasem można złowić gratis naprawdę fajny tytuł.

Na Epic Games Store jak co tydzień pojawiła się nowa oferta darmowych gier. Tym razem wybrano tytuły, które są w pewien sposób powiązane z Halloween. Zagramy więc w pozycje około horrorowe. O które gry chodzi?

Blair Witch za darmo na Epic Games Store

Jedną darmowych gier od Epic Games Store jest Blair Witch - jedna z pozycji składająca się na serię opartą na filmowym cyklu. Jest to gra przygodowa z elementami horroru psychologicznego, którą stworzyło studio Bloober Team. Została wydana przez Lionsgate Games na komputery z systemami Windows, konsolę PlayStation 4 oraz Xbox One. Premiera Blair Witch odbyła się 9 lutego 2019.

Oto jak prezentuje się oficjalny opis tego mrocznego tytułu.

" Jest rok 1996. W lesie Black Hills w pobliżu Burkittsville w stanie Maryland znika bez śladu mały chłopiec. Wcielając się w Ellisa, byłego glinę z niełatwą przeszłością, dołączasz do poszukiwań. Zwykłe policyjne śledztwo szybko przeradza się w niekończący się koszmar, gdy mierzysz się ze swoimi lękami i wiedźmą z Blair — tajemniczą istotą, która nawiedza las…Blair Witch to pierwszoosobowy horror psychologiczny z rozbudowaną fabułą, zakorzeniony w tradycji kultowej serii filmów o tym samym tytule. "

Jeśli więc lubicie się bać i macie komputer z Windowsem, nie zwlekajcie i pobierzecie Blair Witch. Gra, której regularna cena wynosi 99 złotych, będzie dostępna za darmo do 5 listopada 2020 roku do godziny 17:00.

Ghostbusters: The Video Game Remastered za darmo na Epic Games Store

Co ciekawe kolejny darmowy tytuł również został oparty na słynnej serii filmów. Tym razem nad horrorem przeważa jednak komedia, chociaż gracze spotkają na swojej drodze niezliczoną ilość koszmarnych potworów. Mowa oczywiście o zremasterowanej adaptacji "Pogromców duchów". Przygodowy tytuł akcji, który ukazał się na Windows, PS4 i Xbox 360 został stworzony przez Terminal Reality i wznowiony przez Atari w 2019 roku.

Oto jak prezentuje się opis Ghostbusters: The Video Game Remastered oraz tego, czego możemy spodziewać się po tym tytule.

" Uwielbiana i uznana przez krytyków gra Ghostbusters powraca w odświeżonej wersji dla sklepu Epic Games!Złap swój zestaw protonowy i dołącz do pogromców duchów, którzy z pomocą oryginalnej załogi po raz kolejny będą musieli uratować Nowy Jork! Zostań prawdziwym pogromcą duchów – W grze spotkasz bohaterów z głosami Billa Murraya, Dana Aykroyda, Harolda Ramisa czy Erniego Hudsona, którzy przeżyją nowe przygody opracowane przez twórców oryginalnych filmów: Dana Aykroyda i Harolda Ramisa. Unikatowa rozgrywka – Doświadcz unikalnych polowań i burd, więżąc duchy przy pomocy możliwego do ulepszania uzbrojenia na poziomach ulegających znacznej destrukcji. Sprawdź ducha walki swojego zespołu w widowiskowych walkach z bossami. Kampania fabularna – Poznaj unikatową fabułę, w której zmierzysz się z klasycznymi oraz zupełnie nowymi duchami na terenie całego Nowego Jorku. "

Zapowiada się więc świetna zabawa, szczególnie dla graczy, którzy kochają filmowy oryginał. Ghostbusters: The Video Game Remastered, której regularna cena wynosi 89 złotych, będzie dostępna za darmo do 5 listopada 2020 roku do godziny 17:00.

Amnesia: A Machine for Pigs na Epic Games Store za 10% ceny

Blair Witch i Ghostbusters: The Video Game Remastered to nie jedyne halloweenowe tytuły, które aż proszą się o pobanie z Epic Games Store. Postanowiono przecenić o 90% grę Amnesia: A Machine for Pigs. Komputerowa gra przygodowa z elementami survival horroru została stworzona przez The Chinese Room wspólnie z Frictional Games. Jej premiera nastąpiła 10 września 2013 roku na komputery PC z systemami Windows i OS X.

Jak prezentuje się oficjalny opis Amnesia: A Machine for Pigs?

" "Ten świat jest maszyną. Maszyną żywiącą się świniami. Nadaje się tylko do zarzynania świń."Jest rok 1899…Bogaty przemysłowiec Oswald Mandus budzi się w swoim łóżku, trawiony gorączką i nawiedzany przez sny o mrocznej, piekielnej maszynie. Dręczony wizjami o zgubnej ekspedycji do Meksyku, załamany niespełnionymi marzeniami o stworzeniu utopijnego przemysłowego świata, wyniszczony poczuciem winy i tropikalną chorobą, wkracza do prawdziwego koszmaru. W domu panuje całkowita cisza, a jego fundamenty drżą poruszane wolą jakiejś maszyny z piekła rodem. Mandus wie jedynie, że jego dzieciom grozi straszliwe niebezpieczeństwo i musi je ocalić. "

Jeśli lubicie mroczny klimat i przy okazji kochacie rozwiązywać zagadki, Amnesia: A Machine for Pigs to tytuł dla Was! Grę można kupić za jedyne 6,99 złotych. Regularna cena tego tytułu wynosi 69 złotych, będzie dostępna w obniżonej cenie do 5 listopada 2020 roku do godziny 17:00.

Co sądzicie o Epic Games Store? Tylko Steam. Ma najlepszą platformę i nie chce wspierać twórców Fortnite'a. Tylko Steam. Ponieważ chce oddawać moje pieniądze obcym miliarderom, którym je daje od lat. A nie innym obcym miliarderom. Jest mi obojętne gdzie kupuje gry. Wybieram najtańszą opcję. Jest mi obojętny. Ale cieszy mnie jak ludziom odbija w tym temacie. Kupuje tylko w Epicu, żeby irytować znajomych. Nie gram na PC.

Zobacz też: Fortnite zniknął z Google Play i App Store. Twórcy gry złożyli pozew