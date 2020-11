Darmowe gry na Xboksa One i Playstation 4 na listopad 2020. W co zagramy za free?

Nowy miesiąc to nowe darmowe gry dla użytkowników z wykupionymi pakietami Games With Gold oraz Playstation Plus. A co firmy przygotowały dla graczy w listopadzie 2020 roku? Łącznie 7 gier - w tym jedną, która będzie przeznaczona tylko dla właścicieli konsol nowej generacji! Ale po kolei. Zacznijmy od Microsoftu i ich pakietu Games With Gold dla użytkowników Xboksów One oraz Xboksów 360.

Xbox Games with Gold - nowości na listopad 2020

Użytkownikom Games with Gold na Xboksach One udostępniona zostanie skradanka Aragami: Shadow Edition (wydanie zawierające podstawową wersję gry oraz dodatek Nightfall) oraz nastawiona na rozgrywki wieloosobowe dwuwymiarowa strzelanka Swimsanity.

Dla graczy, którzy są właścicielami Xboksa 360 i jednocześnie opłacają abonament Games with Gold przygotowano z kolei Full Spectrum Warrior oraz LEGO Indiana Jones.

Jak zwykle, gry będą dostępne do pobrania w różnych datach:

Aragami: Shadow Edition – Xbox One – 1 - 30 listopada

Swimsanity! – Xbox One – 16 listopada - 15 grudnia

Full Spectrum Warrior – Xbox 360 – 1 - 15 listopada

LEGO Indiana Jones – Xbox 360 – 16 - 30 listopada

Playstation Plus - darmowe gry na listopad 2020

A co przygotowało dla nas Playstation w ramach PS+? Ano bardzo dobre gry - pierwszą z nich jest "Śródziemie: Cień wojny", czyli trzecioosobowa gra akcji osadzona w świecie z książek Tolkiena. Drugą jest natomiast Hollow Knight: Voidknight Edition, czyli popularny side scroller akcji z prześlicznym stylem graficznym i świetną oprawą muzyczną. Poniżej możecie zobaczyć krótką zapowiedź gier:

Co ciekawe, obydwie gry z oferty PS+ będą dostępne do pobrania nie tylko na PS4, ale też na debiutującym w tym miesiącu PS5. Dla właścicieli konsol nowej generacji czeka kolejna niespodzianka - za darmo będą mogli się stać właścicielami gry Bugsnax.

Ta będzie dostępna do pobrania dopiero od 19 listopada, natomiast Śródziemie: Cień wojny i Hollow Knight można ściągnąć już od 3 listopada.