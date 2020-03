Darth Vader miał jedną słabość. Wiemy, co to jest

Nie ma chyba postaci w kinematografii, która budzi większy posłuch i grozę niż Darth Vader. Główny antagonista oryginalnych "Gwiezdnych Wojen" przez lata obrósł kultem wiernych fanów. Z tego powodu powstały prequele sagi, w których Anakin Skywalker pełnił ważną rolę. Ten sam powód przyświeca też kolejnym twórcom komiksowym, którzy wypełniają luki w życiorysach filmowych bohaterów. W serii "Star Wars: Darth Vader" zdradzono jedyną słabość Dartha Vadera.

Jaką słabość miał Darth Vader?

W drugim zeszycie komiksu Marvela "Star Wars: Darth Vader" autorstwa Grega Paka, Raffaele Ienco, Neeraja Menona i Joeya Caramagnii, zaprezentowano wydarzenia, które rozegrały się tuż po drugim spotkaniu Lorda Sith ze swoim synem w filmie "Imperium kontratakuje".

Luke Skywalker odmówił dołączenia do swojego ojca podczas walki na planecie Bespin. Rozwścieczony Vader postanowił wysłać jednostki Imperium w poszukiwaniu wszystkich, którzy ukrywali przez lata jego syna. Krwawe poszukiwania prowadziły prawą rękę Imperatora z Tattooine do opuszczonego apartamentu Padmé Amidali na Coruscant. Tam stanął oko w oko ze swoją przeszłością.

Vader spotkał kobietę, do złudzenia przypominającą jego dawną ukochaną - matkę Luke'a i Lei, która zginęła podczas porodu wiele lat wcześniej. Ta sytuacja wybiła go z równowagi. Nie dał się jednak zwieść kłamstwom osoby podającej się za Padmé i postanowił wymóc prawdę siłą. Znany ze swojej okrutności na polu walki Vader, nie był jednak w stanie potraktować kobiety, jak swoich dotychczasowych wrogów. W końcu udało mu się jednak rozwikłać zagadkę. Okazało się, że kobieta to w rzeczywistości Sabé - sobowtór zmarłej żony Anakina.

Rozmowa i wspólna walka spowodowała, że Vader po raz pierwszy od wielu lat przypominał sobie, kim naprawdę był. Ku zdziwieniu droida, lord Sith traktował Sabé zupełnie inaczej niż innych wrogów Imperium. W końcu dowiedział się, że prawda na temat Amidali i jego dzieci została ukryta na planecie Naboo - w miejscu, w którym jako Anakin wziął potajemnie ślub z Padmé.

Ten fragment serii o Vaderze pokazuje cząstki jego ludzkiej natury, które pozostały w cyborgu skażonym Ciemną stroną Mocy. Między innymi spotkanie z Sabé pozwoliło mu wyrwać mu się spod wpływu Imperatora w finałowej walce ukazanej w "Powrocie Jedi". To właśnie Padmé i utracona miłość do niej była jedyną słabością nieustraszonego Lorda Vadera. Z komiksu płynie więc przesłanie stare jak świat, że miłość to najsilniejsze ze zjawisk istniejących we wszechświecie. Wygląda na to, że było tak nawet dawno, dawno temu w odległej galaktyce.

