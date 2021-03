David Lynch z własną kawiarnią w Polsce. Kiedy i gdzie wielkie otwarcie?

Fanom produkcji Davida Lyncha nie trzeba tłumaczyć, jak istotną rolę odgrywa w nich kawa. Każdy widz "Miasteczka Twin Peaks" pamięta zapewne bohatera serialu, który próbował wyjaśnić zagadkę śmierci Laury Palmer i popijał ze smakiem aromatyczny napój. Reżyser sprzedaje również własną kawę, sygnowaną swoim nazwiskiem.

Wkrótce będą mogli napić się jej klienci kawiarni, która niebawem otworzy się w Polsce. David Lynch będzie promował miejsce własnym wizerunkiem i nazwiskiem. Lokal ma powstać w Jaworznie.

David Lynch z kawiarnią w Polsce

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. W 2016 roku osoby należące do Stowarzyszenia Betlejem wyruszyły na pielgrzymkę na podstawie filmu "The Straight Story" Davida Lyncha. Organizacja została założona przez księdza Mirosława Toszę i zajmuje się wsparciem osób w kryzysie bezdomności.

"The Straight Story" - "Prosta historia" z 1999 roku to dramat obyczajowy oparty na faktach. Opowiada on o sześciotygodniowej odysei głównego bohatera Straighta, który chce pojednać się ze swoim bratem. Mężczyzna przemierza 300 mil traktorem z przyczepą, nie spieszy się, podziwia krajobrazy i porządkuje myśli. Główną rolę w filmie zagrał Richard Farnsworth, który za swój występ otrzymał nominację do Oscara.

Polacy zainspirowani obrazem wyruszyli na małych traktorach z Jaworzna do Lisieux we Francji. O ich działaniach dowiedział się David Lynch, który objął pielgrzymkę patronatem, a nawet sfinansował film dokumentalny na temat wyprawy. Teraz chce podarować mieszkańcom Jaworzna kolejną trwałą pamiątkę po wydarzeniu - kawiarnię.

Jak czytamy na rytmy.pl, ksiądz Tosz, założyciel Wspólnoty Betlejem zdradził nazwę lokalu oraz pomysł na zaaranżowanie wnętrza:

Kawiarnię nazwiemy oczywiście „Straight story”, co jest nawiązaniem do filmu Davida Lyncha. Na ścianach znajdą się fotografie z planu filmowego. Reżyser obejmie ją swoim patronatem.

Otwarcie wyjątkowego miejsca zostało zaplanowane na początek 2022 roku.