31 stycznia 2021 roku odbył się finał 29. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sumie zebrano aż 127 495 626 złotych, przy czym trzeba pamiętać, że część licytacji jeszcze się nie zakończyło. Do akcji zaangażował się m.in. Dawid Podsiadło, który postanowił oferować na WOŚP... sernik, który sam upiecze i dostarczy do zwycięzcy licytacji. Co więcej, w celu promocji akcji nagrał zabawne wideo razem z gwiazdą Big Brothera, Klaudiuszem Ševkovićem.

Dawid Podsiadło wystawił sernik na WOŚP. Jego licytacja stała się hitem internetu [WIDEO]

W ponad 5 minutowym wideo Dawid Podsiadło wraz z gwiazdą Big Brothera opowiadają o serniku, który trafi do zwycięzcy licytacji. Filmik został nakręcony w stylu Telezakupów.

Licytujemy sernik, dzwonicie do mnie, mówicie: "Dawid, dzisiaj mam imieniny, za dwa dni chciałbym urządzić z tej okazji imprezę, brakuje mi ciasta". Przyjeżdżam, rozmawiamy... Nie zapominajmy o najważniejszym: ta licytacja wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Zobaczcie to zabawne wideo:

Oglądaj

Szczegóły znajdziecie na stronie allegro. Licytacja trwa do 14 lutego i na 1 lutego godzina 13:10 aktualna cena to 30 100 złotych.