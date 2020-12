Dawid Podsiadło zagrał w serialu "Król" na podstawie powieści Twardocha. Jak doszło do współpracy?

"Król" to książka autorstwa jednego z aktualnie najbardziej poczytnych polskich autorów, Szczepana Twardocha. Powieść powstała w 2016 roku i póki co jest najpopularniejszym dziełem pisarza. Dwa lata po premierze książki, dreszczowiec doczekał się kontynuacji w postaci "Królestwa", a w 2020 roku Canal + wyemitował serial na podstawie dzieła.

W serialowym "Królu" możemy zobaczyć prawdziwą plejadę polskich gwiazd kina. W główną rolę - Jakuba Szapiro wciela się Michał Żurawski. Oprócz tego w obsadzie znajdziemy też Arkadiusza Jakubika, Magdalenę Boczarską i Borysa Szyca. Natomiast w 6. odcinku serii pojawił się znany polski muzyk, Dawid Podsiadło.

O epizodzie wokalisty w "Królu" poinformował reżyser serialu Jan P. Matuszyński na Instagramie. Twórca zapowiedział, że Podsiadło zagra i zaśpiewa w produkcji.

Gdy emocje po premierze odcinka nieco opadły, Dawid podzielił się ze swoimi fanami historią na temat swojego aktorskiego epizodu. Przyznał, że czytał powieść, która spodobała mu się na tyle, że podzielił się swoją opinią z jej autorem - Szczepanem Twardochem. Po kilku latach od tamtego zdarzenia Podsiadło cytuje, jaką otrzymał niedawno wiadomość:

Dawcio, robimy ten serial, mówiłeś, że jeśli będziemy robić i zmieścisz nam się w wizji to żeby dać znaka. No to dajemy znaka. Chcesz mignąć?