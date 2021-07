Dead Space powraca! Zobaczcie zwiastun odświeżonej wersji legendarnego horroru

Dead Space powraca! Zobaczcie zwiastun odświeżonej wersji

Electronic Arts przygotowało swoją konferencję EA Play Live, podczas której poinformowało oficjalnie o tym, że trwają prace nad odświeżoną wersją kultowego niemalże horroru Dead Space. Dowiedzieliśmy się również, że produkcję ma przygotować studio EA Motive.

Ta nowa odsłona Dead Space'a została przedstawiona pod koniec EA Play Live. Sam krótki zwiastun nie przedstawia nam zbyt dużo nowych rzeczy, ale widzimy na nim znajome obrazki z pierwowzoru - m.in. głównego bohatera, inżyniera Isaaca Clarke'a. Poniżej możecie zobaczyć zapowiedź remake'u Dead Space:

Z tej okazji EA wydało również oficjalne oświadczenie, w którym zapowiedziało, czego fani mogą się spodziewać po odświeżonym horrorze:

Klasyk horroru Dead Space powraca, całkowicie odświeżony przez Motive Studios, by zaoferować głębsze i bardziej immersyjne doświadczenie. Produkcja będzie korzystała z silnika Frostbite, przedstawiając śliczną grafikę, jednocześnie usprawniając gameplay z oryginału. Dead Space będzie dostępne na PS5, Xbox Series X/S oraz pecety.

Producent ze studia Motive Phillippe Ducharme wyjaśnił, że twórcy mają mnóstwo miłości dla całej serii i według nich ma to być "laurka dla całej franczyzy", a przy okazji test - to jedna z niewielu gier EA, która powstaje już stricte na konsole nowej generacji. Studio Motive będzie mogło zatem stworzyć nową jakość grafiki w mainstreamowych grach, wyciągając z silnika Frostbite wszystko, co możliwe.

Oprócz tego dodali, że od początku współpracują blisko z fanami oryginalnej produkcji, którzy często testują nową wersję Dead Space. Chcą bowiem stworzyć coś, co zadowoli miłośników serii, ale jednocześnie zachęci nowych graczy do zapoznania się z franczyzą.

Na razie niestety nie znamy daty premiery Dead Space. Tak jak wspomnieliśmy, produkcja zadebiutuje na PS5, Xbox Series X/S oraz pecety.