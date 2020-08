Deadpool odkrył obrzydliwy sposób dostania się na wyspę mutantów

Każdy, kto czytał ostatnie komiksowe przygody X-Men doskonale wie, że w świecie mutantów zaszły spore zmiany. Homo Superior w końcu są bezpieczni, ponieważ wyemigrowali na żywą wyspę o nazwie Krakoa, która nie wpuszcza na swój teren osób pozbawionych genu X. Istnieją oczywiście wyjątki od tej reguły, ale Deadpool do nich nie należy. Najemnik postanowił więc wykorzystać swoje nieszablowe myślenie, by dostać się do kraju zamieszkanego przez mutantów.

Deadpool - jak dostać się na Krakoę nie będąc mutantem?

Chociaż Deadpool od początku istnienia jest silnie związany z X-Men, nie należy do mutantów. Jest zmutowanym człowiekiem, co oznacza, że nie urodził się z żadnymi nadludzkimi zdolnościami, tylko nabył je w trakcie swojego życia. Nie przeszkodziło mu to jednak w dostaniu się na wyspę Krakoa. Jak to zrobił?

W szóstym numerze najnowszej serii Marvela pod tytułem "Deadpool" autorstwa Kelly Thompson, Kevina Librandy, Chrisa Sotomayora i Joe Sabino, wygadany najemnik pokazał, jak bardzo jest kreatywny w obchodzeniu obowiązujących zasad. Wade Wilson został ostatnio królem miejsca kiedyś znanego jako Staten Island, a obecnie będącego częścią Monster Isle - wyspy zamieszkanej przez różnego rodzaju potwory. Kiedy odkrył, moce jednego ze swoich poddanych, postanowił utrzeć X-Men nosa.

Deadpool od dawna jest samozwańczym członkiem X-Men, którym zresztą od dawna pomagał w różnych misjach. W większości przypadków nie jest jednak mile widzianym towarzyszem mutantów. Z tego powodu postanowił to zmienić, wpadając na obrzydliwy pomysł. Okazało się, że jednym z mieszkańców Monster Isle jest niejaki Jelby - potwór, będący jednocześnie mutantem, który potrafi zmieścić w swoim wnętrzu nieograniczonych rozmiarów obiekty. Z tego powodu Deadpool stwierdził, że wejdzie do środka Jelby'ego i w ten sposób objedzie zabezpieczenia państwa mutantów.

Plan okazuje się strzałem w dziesiątkę i Deadpoolowi udaje się przejść przez portal, teleportujący go na Krakoę. Oprócz Jelby'ego wyrusza z nim uroczy rekin lądowy imieniem Jeff. Jednak X-Men szybko odkrywają obecność intruza, który dostaje srogie lanie od Magik, Storm, Wolverine'a, Armor i Polaris.

Walkę przerywa w końcu Rogue, która próbuje zakończyć sytuację pokojowo. Obrażony Deadpool odtrąca jednak symbol przyjaźni, czyli kwiat rosnący na wyspie i wraca do domu nazywając X-Men faszystami. Z Jeffem, bo Jelby'emu tak podoba się na Krakoi, że postanawia zostać na wyspie na zawsze. Zdenerwowany porażką Deadpool stawia na Staten Island tabliczkę z napisem "No More Mutants" na znak protestu przeciwko restrykcyjnej polityce granicznej mutantów.

To nie pierwszy raz, kiedy komuś niepowołanemu udało się wejść na teren żywej wyspy. Do tej pory nikt nie zrobił tego jednak w tak nietuzinkowy i zarazem obrzydliwy sposób jak Deadpool.

