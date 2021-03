Deadpool skończył 30 lat! Z tej okazji podzielił się z fanami swoim sekretem

Aż chciałby się zaśpiewać "30 lat minęło jak jeden dzień"! Albo "Ten Twój czas, to jest wszystko, co masz twój przyjaciel na dobre i złe, i twój wróg, co wydziela ci tlen" lub "Nowe życie na śniadanie, pozwól, że cię nim...", a nie, ten ostatni cytat nie pasuje. Ale skończmy przytaczać piosenki i przejdźmy do rzeczy. Wasz ukochany superbohater Marvela kończy w 2021 roku 30 lat!

Deadpool - 30 lat antybohatera Marvel Comics

Chociaż w komiksach czas jest rzeczą względną jeszcze bardziej niż w prawdziwym świecie (ciekawe, co na ten temat powiedziałby Einstein?), w naszym świecie bohaterowie w rajtuzach podlegają zasadom fizyki. Z perspektywy czytelnika Wade Wilson kończy w tym roku trzydziestkę. Tak jest, TRZYDZIESTKĘ. Latka lecą, co? (P.S. - jeśli myślicie, że 30 lat to sporo, to patrzcie na tego zgreda w stroju nietoperza poniżej!).

Deadpool, bo o nim mowa, zadebiutował w "New Mutants" #98 z 1991 roku - komiksie autorstwa Roba Liefelda i Fabiana Niciezy. Dokładnie w lutym 1991 roku, więc jeśli chcecie złożyć panu D. życzenia urodzinowe, to cóż... będą trochę spóźnione. Ale lepiej później niż wcale! Z tego samego założenia wyszli przedstawiciele Marvel Comics, którzy 10 marca 2021 roku wydali (li - he, he) na światło dzienne one-shot zatytułowany "Deadpool Nerdy 30" - komiks będący swego rodzaju hołdem złożonym tytułowemu antybohaterowi.

Specjalny zeszyt będący antologią, zawiera kilka historii dotyczących 30. urodzin Deadpoola. Odpowiadają za nie takie gwiazdy jak Rob Liefeld, Chad Bowers, Bryan Valenza, Jay David Ramos, Frederico Blee, oraz Joe Sabino. Tak, dobrze czytacie ROB LIEFELD - człowiek, przez którego teraz musimy użerać się z wygadanym najemnikiem, koleś, który nie potrafi rysować stóp, założył niedawno podcast i kocha kieszonki.

No właśnie... Kieszonki. To właśnie one stanową w rzeczywistości sedno tego artykułu (sorry, Deadpool). W krótkiej historii pod jakże wdzięcznym tytułem "The Tao of 'Pool", stworzonej przez Liefelda, poznajemy pewien sekret dotyczący Wade'a Wilosna, a konkretnie tajemnicę elementu jego unikatowego stroju. Przez trzy dekady kostium Deadpoola stopniowo się zmieniał, ale ważnym elementem w większym lub mniejszym stopniu były te cholerne kieszonki. No dobra, użyjmy bardziej "męskiego" i profesjonalnego sformułowania - zasobniki.

W "The Tao of 'Pool" Deadpool w iście metatekstualnym stylu postanowił raz na zawsze rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące kiesz... to znaczy zasobników. Zdradził, kto jest jego dealerem odpowiedzialnym za ten element garderoby, który stał się symbolem komiksów z lat 90. XX wieku. Okazuje się, że to nie kto inny tylko...

Fot. foto: materiały promocyjne/Marvel Comics/Deadpool Nerdy 30

Niezły, żarcik, co? Za kieszonki Deadpoola w komiksowym świecie również odpowiada Rob Liefeld. W papierowym uniwersum, zamiast chwycić za ołówek i rysować komiksy, siedzi całymi dniami i szyje Deadpoolowi zapasowe zasobniki. Także zagadka rozwiązana. Trzeba przyznać, że "The Tao of 'Pool" to dość zabawne zakończenie "Deadpool Nerdy 30", a Liefeld wykazał się dozą dystansu i autoironii, co się chwali.

30 lat minęło i mamy w końcu informację, na którą nikt nie czekał i której nikt nie potrzebował. Dzięki, Rob Liefeld! A tobie drogi Deadpoolu życzymy kolejnych 30 lat zabijania, bawienia czytelników i robienia innych dziwnych rzeczy na kartach komiksów Marvela. No i co najmniej 15 sequeli filmów z niezastąpionym Ryanem Reynoldsem. Dobra, wystarczy tego dobrego, cześć.