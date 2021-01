Dearon Thompson, posługujący się pseudonimem artystycznym Deezer D, był nie tylko aktorem, ale też undergroundowym raperem i mówcą motywacyjnym. Najbardziej zapamiętamy go jednak z roli Malika McGratha w serialu "Ostry dyżur", w którym występował w latach 1994-2009 u boku początkującego George'a Clooneya.

Deezer D zmarł w wieku 55 lat. Co było przyczyną śmierci?

Jako pierwszy o śmierci aktora poinformował portal TMZ. Jak podaje, Deezer D został znaleziony nieprzytomny w czwartek 7 stycznia 2021 rano w jego domu w Los Angeles. Jego brat, Marshawn, powiedział redaktorom TMZ, że zdaniem rodziny aktor zmarł na atak serca. Od lat zmagał się bowiem z problemami kardiologicznymi, a w 2009 roku przeszedł poważną operację wymiany aorty i naprawy nieszczelnej zastawki serca. Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze ustalona.

Dearon Thompson zmarł w wieku 55 lat. Miał jednego syna z Samanthą Enson, z którą rozwiódł się w 2004 roku.

Nie tylko "Ostry dyżur". W czym jeszcze grał Dearon Thompson?

Deezer D grał w "Ostrym dyżurze" od samego początku serialu, który zadebiutował na ekranach telewizorów w 1994 roku. Jako pielęgniarz Malik McGrath wystąpił w niemal 200 odcinkach produkcji.

Zanim jednak rola w najsłynniejszym serialu medycznym w dziejach telewizji przyniosła mu rozpoznawalność, Thompson wystąpił w słynnym hicie lat 90. "Miłość w rytmie rap" (1991) oraz w komedii "CB4" (1993) u boku Chrisa Rocka. Już w trakcie trwania "Ostrego dyżuru" zagrał także w filmie "Bones" (2001) ze Snoop Doggiem.

Jako Deezer D nagrywał także hip-hopowe utwory. Współpracował ze studiem N*Soul. Jego pierwszy album zatytułowany "Livin' Up in a Down World" ukazał się w 2000 roku, ostatni - "Delayed But Not Denied" wydał w roku 2008. Jako gorliwy chrześcijanin nagrywał sporo religijnych utworów, które wykonywał podczas spotkań wspólnoty. Występował też w produkcjach jednego z "chrześcijańskich netfliksów" o nazwie Pure Flix.

Dearona Thompsona pożegnali m.in. twórcy "Ostrego dyżuru". Jeden ze scenarzystów, Near Baer, napisał o nim jako o uroczym, dobrym człowieku. Aktor i producent Terry Wilkerson nazwał go natomiast jedną z najmilszych i najdelikatniejszych osób.