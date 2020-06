Disney+ bez darmowego okresu próbnego. Trzeba płacić od razu

Gdy Netflix debiutował w Polsce, przekonywał do siebie klientów nad wyraz uczciwą umową: po założeniu konta przez miesiąc można było oglądać do woli co tylko się chce bez płacenia za to złotówki. Jeśli klient był ukontentowany ofertą, zaczynał po tym czasie płacić abonament.

Taki sam mechanizm stosowali konkurenci, tacy jak nieobecny już na polskim rynku Showmax, HBO Go czy rodzime CDA Premium. Im jednak mocniejszą pozycję miały serwisy, tym mniej chętne były do kuszenia nowych klientów pierwszą działką za darmo.

Z bezpłatnego okresu próbnego zrezygnował właśnie Disney+. Przedstawiciele studia stwierdzili, że oferta serwisu jest tak atrakcyjna, że klienci nie potrzebują dodatkowej zachęty, żeby z niej korzystać.

Disney+ bez darmowego okresu próbnego. W Polsce zapłacimy za serwis od pierwszej minuty oglądania?

Disney+ oferował nowym subskrybentom możliwość korzystania z zasobów VoD przez tydzień bez ponoszenia jakikolwiek opłat. Oferta ta została jednak wycofana, a wraz z nią wszystkie informacje na jej temat.

Oficjalne Disneya zapewne uznali, że narzędzie spełniło swoją rolę i baza klientów jest już tak duża, że nie trzeba „dotować” pozyskiwania nowych. Zwalnianie świeżych użytkowników z opłat na tydzień oznacza dla korporacji przychody niższe o miliony dolarów, co kiedyś taktowane było jako wydatki na marketing, a teraz zapewne stało się utraconym przychodem, którego nie sposób ignorować.

Czas pokaże, czy decyzja o wstrzymaniu bezpłatnego okresu próbnego dotyczyć będzie także rynków, na których Disney+ będzie debiutować w przyszłości. Chodzi między innymi o Polskę – data wejścia VoD Disneya do naszego kraju w dalszym ciągu nie została oficjalnie podana.

