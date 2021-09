Dissolve Festival – impreza w czasach COVID-19. Jak się do niej przygotować?

Dissolve Festival to nie tylko raj dla fanów muzyki elektronicznej, lecz także impreza organizowana w dopracowanej formule COVID-safe. Oznacza to, że organizator śledzi najnowsze informacje na temat sytuacji epidemiologicznej i wdroży konieczne środki ostrożności, aby zapewnić wszystkim komfortową i bezpieczną zabawę. Przed wejściem na teren festiwalu każdy uczestnik będzie musiał pokazać nie tylko bilet, lecz także oświadczenie o stanie zdrowia. Podpowiadamy, jak przygotować się do takiego wydarzenia.

Dissolve Festival – bezpieczna impreza w czasie pandemii

Impreza w formule COVID-safe zaczyna się już od zakupu biletu. Wejściówkę na Dissolve Festival możesz kupić przez Internet, bez wychodzenia z domu. Bezpiecznej płatności dokonasz bezpośrednio na stronie wydarzenia lub przez portal rezerwacyjny Going. Jeśli jesteś uczestnikiem Programu PAYBACK , możesz otrzymać 15% zniżki przy zakupie dwudniowego biletu (karnetu) na Dissolve Festival. Jak odebrać darmowy kod zniżkowy dowiesz się na stronie PAYBACK .

Już przy zakupie biletu każdy uczestnik zobowiązuje się, że – w trosce o komfort i bezpieczeństwo wszystkich – zrezygnuje z udziału w imprezie, jeśli zaobserwuje u siebie niepokojące objawy. Na oficjalnej stronie Dissolve Festival jest dostępne oświadczenie o stanie zdrowia, które trzeba wypełnić i razem z biletem przedstawić przed wejściem na teren imprezy.

Formuła COVID-safe nie oznacza, że uczestnicy festiwalu będą musieli nosić maseczki przez cały czas trwania koncertów. Organizatorom zależy na tym, by impreza dawała namiastkę utraconej normalności, dlatego będą wymagali stosowania się tylko do koniecznych zaleceń. Niezbędne będzie przestrzeganie zasad higieny w każdej sytuacji.

Dissolve Festival – o czym należy pamiętać?

Dissolve Festival to 36 godzin muzyki house, electro i techno. Fani alternatywnych brzmień będą mieli do dyspozycji długą plażę przy ośrodku wypoczynkowym Rewita Rynia, molo, dwie sceny i wyjątkową strefę relaksu. Przed przyjazdem na festiwal pamiętaj o tym, aby: