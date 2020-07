Dla pieniędzy stała się psem. 21-latka aportuje i podaje łapę [WIDEO]

Portale społecznościowe pełne są kont, na których zwariowani na punkcie swoich zwierzaków właściciele chwalą się światu swoimi pupilami. Jednak jak dotąd nikt nie wyrażał swojej fascynacji psami tak jak 21-letnia Jenna Phillips.

Dziewczyna twierdzi, że od najmłodszych lat utożsamiała się z psami i zawsze fantastycznie się czuła,udając szczeniaka. Ze swojej bardzo nietypowej pasji postanowiła zrobić regularne źródło dochodu. Zrezygnowała z pracy optyka i otworzyła swój kanał na TikToku.

Jak sama twierdzi, udawanie psa jest bardzo dochodowym zajęciem, a obecnie na jej koncie bankowym znajdują się sześciocyfrowe kwoty.

Udawanie psa to teraz moja praca na pełen etat. Czuję się jak pies. Chcę się tarzać, aportować i być drapana po głowie. Zawsze zachowywałam się jak szczeniak, ale z początku nie miało to podłoża seksualnego. Naprawdę kocham być chwalona. Uwielbiam słyszeć, gdy ktoś zwraca się do mnie "dobra dziewczynka". To miód na moje serce. "