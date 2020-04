Do Ziemi zbliża się asteroida 1998 OR2. Czy ominie naszą planetę?

Asteroida 1998 OR2 została odkryta 24 lipca 1998 roku. Przez swój spory rozmiar, a także możliwość minięcia Ziemi w odległości mniejszej niż 0,05 jednostki astronomicznej, OR2 została zakwalifikowana jako potencjalnie niebezpieczna (PHA - Potentially Hazardous Asteroid).

Do Ziemi zbliża się asteroida o średnicy nawet 4 kilometrów

Asteroida (52768) 1998 OR2 ma według różnych szacunków od 1,8 do 4,1 kilometra średnicy. Gdyby uderzyła w naszą planetę, zmiany klimatyczne byłyby ogromne, a ludzkość raczej na pewno uległaby zagładzie. NASA podkreśla, że monitoruje sytuacje i nie zanosi się na to, by OR2 miało nam w jakikolwiek sposób zagrozić.

Niestety, ta sytuacja może się szybko zmienić. Według Flaviane Venditti z Obserwatorium Arecibo, (52768) 1998 OR2 w tym stuleciu nam nie zagrozi, ale obserwowanie trajektorii jej lotu będzie niezbędne. NASA robi to już od 22 lat:

" Pomiary radarowe pozwalają nam dokładniej wiedzieć, gdzie będzie asteroida w przyszłości, w tym jej przyszłe bliskie podejścia do Ziemi. "

Gigantyczna skała minie Ziemię w odległości około 6 milionów kilometrów, co jest odległością ponad 16 razy dłuższą, niż ta, która dzieli nas od Księżyca. Najbliższej naszej planety będzie 29 kwietnia o godzinie 11:56 czasu polskiego.

Według portalu Urania.edu.pl, asteroida jest niestety zbyt mała, aby miała jasność odpowiednią do dostrzeżenia jej gołym okiem. Według astrofizyka Gianluki Masiego, szefa projektu Virtual Telescope, 29 kwietnia asteroida będzie widoczna jedynie jako "poruszający się mały, świecący punkt". Na szczęście będzie ją można dostrzec wykorzystując mały teleskop lub lornetkę.