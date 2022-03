Kiedy zdejmiemy maseczki? Minister Zdrowia podał datę

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Minister Zdrowia, Adam Niedzielski ogłosił zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust od 28 marca 2022 roku.

Nowe obostrzenia. Do kiedy maseczki?

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, od poniedziałku zostanie zniesiona także izolacja domowa, kwarantanna dla współdomowników i kwarantanna graniczna.

Podjąłem decyzję, by od 28 marca wprowadzić dwa rozwiązania. Pierwsze to zniesienie obowiązku noszenia maseczek. To zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych. Nadal, mówiąc o pracownikach, czy pacjentach jest obowiązek zakrywania twarzy. W pozostałych takiego obowiązku od poniedziałku nie będzie. Jeżeli jednak jesteśmy w dużych skupiskach, to ja rekomenduję, żeby tych maseczek używać nadal. To zwiększa nasze bezpieczeństwo

- poinformował Adam Niedzielski.

Pacjenci, którzy będą identyfikowani jako zakażeni, będą na zwykłych zasadach otrzymywali zwolnienia lekarskie i będą musieli sami izolować się w domu, ale nie będzie tymi izolacjami zarządzać sanepid. Jeżeli będą się pojawiały ogniska, lokalne zjawiska epidemiczne, to sanepid cały czas posiada uprawnienie, by nakładać kwarantannę

- wyjaśnia Minister Zdrowia.

Szef MZ nakreślił również obecną sytuację w Polsce, a także skomentował sytuację w szpitalach.

Przez ostatnie trzy tygodnie miała miejsce bardzo stabilna tendencja, która wynosiła obecnie 16 tys. zleceń z POZ. Ostatnio spadła ona do 13 tys. My wykonujemy cały czas bardzo dużą liczbę testów. Wszystkie te informacje, które dotyczą zakażeń koronawirusa traktujemy, więc jako bardzo wiarygodne. [...] Najważniejsza jest jednak sytuacja w szpitalach. Chcę powiedzieć, ze mimo zakażeń z piątej fali, gdy w lutym mieliśmy nawet blisko 60 tys. zakażeń COVID-19, to liczba hospitalizacji utrzymywała się na poziomie 20 tys.

Adam Niedzielski wytłumaczył również, na jakiej podstawie podjął powyższe decyzje.

Podejmując decyzje co do dalszych restrykcji, opieraliśmy się na analizie perspektyw, które są przed nami. To system naczyń połączonych. To, co dzieje się w innych krajach może mieć odzwierciedlenie w Polsce. Prognozy, którymi dysponujemy, są pozytywne. Przewidujemy, że do końca kwietnia będziemy mieli redukcję zakażeń i hospitalizacji

- oświadczył.

Niedzielski nie wykluczył jednak ponownego wprowadzenia obostrzeń i przywrócenia nakazu zasłaniania ust i nosa.

Największy znak zapytania dotyczy okresu wrześniowego. Zawsze jest ryzyko, że pojawi się nowa mutacja. Na razie nie mamy takich sygnałów. Na razie będziemy utrzymywali stan epidemii, być może przekształcając go za jakiś czas w okres zagrożenia epidemicznego. To pozwala nam korzystać z instrumentarium epidemicznego. Na wrzesień będziemy się w szczególny sposób przygotowywali.

- mówił Niedzielski.

Koronawirus w Polsce

Szef resortu podzielił się również najnowszymi danymi zachorowań oraz opisał jakie tendencje obecnie obserwujemy:

Dzisiaj mamy 8994 nowe przypadki zakażenia, to blisko 26 proc. mniej niż tydzień temu [...] Tempo spadku, które w ostatnich tygodniach nieco zmalało i faktycznie mogliśmy mówić o pewnej stabilizacji liczby zakażeń, znowu obserwujemy, że od kilku dni, dokładnie od czterech dni, mamy takie przyspieszenie, gdzie to tempo spadków jest większe niż 10, a nawet niż 20 proc.

