Do kiedy maseczki? Prognozy WHO nie wszystkim się spodobają

07 sierpnia 2020 po szerokich konsultacjach ze specjalistami z różnych dziedzin medycyny w sprawie zakrywania ust i nos, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na pilne wdrożenia zmiany w zakresie obowiązku stosowania maseczek, przyłbic i części odzieży. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Te przepisy obowiązują obecnie w naszym kraju.

Do kiedy będziemy nosić maseczki?

Podawane daty i przywidywania znacznie różnią się od siebie a "świadmomi obywatele" walczą z "kagańcami" zarówno w internecie, jak i na ulicy. Ten niezwykle drażliwy temat pojawia się co rusz, jednak przeciwnicy rozwiązania, będą mieli jeszcze większe powody do rozczarowania obecnym stanem rzeczy. Jak poinformowało WHO, zakrywanie ust oraz nosa może być konieczne przez jeszcze naprawdę długi czas.

Maseczki ochronne do 2022?

Wszystko rzecz jasna będzie zależeć od tego, jak przebiegnie rozwój pandemii na świecie, a także od tego, czy powszechnie wprowadzona zostanie skuteczna szczepionka na koronawirusa. Jednak przedstawicielka Światowej Organizacji Zdrowia Soumya Swaminatham powiedziała na łamach chińskiej prasy, że pojawienie się na rynku skutecznej szczepionki nie spowoduje natychmiastowego pokonania wirusa, a jedynie spowolnienie pandemii.

Wstępne przewidywania są takie, że przy optymistycznym wariancie (dzięki inicjatywie Covax) do połowy 2021 roku uda się zgromadzić jedynie setki milionów dawek szczepionki. Jednak by mówić o poprawie sytuacji pandemicznej, musimy ich posiadać ok. dwóch miliardów.

Do tego czasu obostrzenia sanitarne będą nadal obowiązywały, a maseczki będziemy nosili przynajmniej do 2022 roku.

