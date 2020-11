Do końca świata pozostało nam 30 lat. Szokujący raport naukowców

Według raportu opublikowanego przez australijskie centrum naukowe Breakthrough National Centre for Climate Restoration nasza cywilizacja przetrwa tylko do 2050 roku. Pod raportem podpisało się uznanych naukowców, w tym między innymi badacze wpływu wykorzystywania paliw kopalnych na zmiany w przyrodzie.

Koniec świata nastąpi za 31 lat

Z modeli, które zaprezentowano na szczycie klimatycznym ONZ w Polsce w 2018 roku, wynika, że wzrost globalnej temperatury o dwa stopnie Celsjusza zagrozi życiu setek milionów ludzi. Najnowsze dane przewidują jednak, że informacje sprzed dwóch lat są niedoszacowane, ponieważ należy brać pod uwagę również inne zmiany (np. geologiczne), których wcześniej nie uwzględniono.

Badacze z australijskiego think-tanku Breakthrough National Centre for Climate Restoration, którzy specjalizują się w analizach dotyczących klimatu, przekazali, że w ciągu najbliższych 31 lat temperatura na Ziemi wzrośnie nie o 2, ale o 3 stopnie Celsjusza. Tak szybkie zmiany sprawiają, że wizja ogromnej katastrofy ekologicznej staje się coraz bardziej prawdopodobna. Ich zdaniem w 2050 roku blisko 55 proc. światowej populacji będzie przez 22 dni narażone na przebywanie w warunkach tak ekstremalnych, że aż zagrażających życiu.

" Trzydzieści pięć procent globalnej powierzchni lądu oraz około 55% światowej populacji będzie przez 20 dni w roku narażone na śmiercionośne warunki, poza progiem ludzkiej przeżywalności. "

– piszą autorzy.

Badacze zakładają, że wzrost temperatury nie o 2, a o 3 stopnie Celsjusza zwiastuje stopienie się pokryw lodowych, falę potężnych susz, które zniszczą lasy Amazonii. W kolejnym etapie "przepalą" się nasze zielone płuca co spowoduje samonapędzające się pogarszanie klimatu. Pożary wymknął się spod kontroli a 1/3 Ziemi stanie się pustynią. Z powierzchni naszej planety znikną rafy koralowe, dżungle, puszcze, arktyczne pokrywy lodowe.

Będzie to miało niebagatelny wpływ na rolnictwo. Zniszczenie upraw i pastwisk spowoduje, że ludzie będą musieli uciekać w inne, bardziej zdatne do życia regiony. Doprowadzi to do konfliktów zbrojnych, a nawet wybuchu wojny atomowej. Naukowcy piszą wprost: "chaos" oraz "koniec ludzkiej cywilizacji, jaką znamy".

Jak uniknąć końca świata?

Zdaniem badaczy jedyną szansą na uniknięcie zagłady jest wprowadzenie radykalnych zmian. Aby zapobiec globalnej katastrofie rządy wszystkich państw, musiałyby niemal natychmiast zmienić swoje postępowanie. Światowa gospodarka musiałby się przestawić na zerową emisję zanieczyszczeń węglowych i zrezygnować z węgla lub zrównoważyć jego emisje za pomocą technologii oczyszczających. Tylko w ten sposób można zapobiec globalnej zagładzie.



Jak się okazuje, walka o środowisko do łatwych nie należy. 23 sierpnia 2020, przed kościołem św. Michała Archanioła we Wrocławiu, doszło do nietypowego aktu agresji. 35-letni mężczyzna zaatakował stoisko informacyjne akcji miejskiej „Zmień piec”, która działa w ramach kampanii "Wrocław bez smogu". Agresor nie zrozumiał napisu i odczytał go jako "zmień płeć".

