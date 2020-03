Dochód podstawowy dla każdego na czas epidemii. Propozycja z Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Dochód podstawowy to wypłacana przez państwo obywatelom kwota, która ma zapewnić minimum egzystencji. Idea ta była już testowana w kilku krajach, a można się spodziewać, że prędzej czy później zostanie wprowadzona na stałe wszędzie, także w Polsce.

Wypłacanie wynagrodzenia każdemu obywatelowi ma rozwiązać problemy wynikające z postępującej automatyzacji przemysłu oraz coraz większej roli sztucznej inteligencji w zarządzaniu oraz świadczeniu usług. W skrócie: roboty i SI zabiorą nam pracę, więc koszty życia pokrywać będzie państwo.

Rząd przygotowuje cały pakiet przepisów, które mają ułatwić przetrwanie przedsiębiorcom dotkniętym przez skutki epidemii COVID-19. Przedstawiono jest na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, na której padła ciekawa propozycja dopisania do działań objęcia wszystkich obywateli minimalnym wynagrodzeniem ustawowym.

Dochód podstawowy jako sposób na przetrwanie koronawirusa. Wniosek z Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Z propozycją wystąpił w imieniu Lewicy Robert Biedroń:

Szanse na wprowadzenie dochodu podstawowego na czas zarazy można ocenić jako minimalne; spowolnienie gospodarcze sprawi, że wpływy budżetowe się zmniejszą, a to oznacza konieczność ograniczania wydatków.

Z drugiej strony może się okazać, że dochód podstawowy może okazać się tańszą opcją wspierania pracowników niż deklarowane dorzucanie się państwa do wynagrodzeń pracowników. Rząd zadeklarował się do pokrywania do 40% wynagrodzenia (do poziomu płacy średniej).

Dochód podstawowy proponowany przez Biedronia miałby otrzymywać każdy dorosły Polak. Jego wysokość wynosiłaby równowartość płacy minimalnej, czyli 2500 zł.

