"Dojedziemy cię, pe*ale". Znany reżyser zaatakowany w warszawskim autobusie

Znieczulica, strach, przyzwolenie? Co sprawiło, że Paweł Passini w biały dzień w zatłoczonym autobusie w centrum miasta stołecznego padł ofiarą ataku grupy agresywnych mężczyzn? Reżyser opisał dokładnie całe nieprzyjemne zdarzenie.

Ostatnio na terenie Polski dochodzi do coraz większej agresji w kierunku wszelkich mniejszości, głównie osób LGBT. Po aresztowaniu Margot - działaczki queerowego kolektywu Stop Bzdurom na ulicach Warszawy zainicjowano spontaniczny protest przeciwko działaniom prokuratury. Demonstrację w brutalny sposób rozbiła policja, co spotkało się reakcją nieheteronormatywnej części społeczeństwa i jej zwolenników. Z tego powodu od kilku tygodni temat LGBT jest na ustach wielu Polaków. Niestety daje też pożywkę wszelkiego rodzaju homofobom, którzy mimo mowy nienawiści i agresywnych zachowań czują się nadzwyczaj bezpiecznie.

Ofiarą nagonki na osoby LGBT padł ostatnio znany reżyser teatralny Paweł Passini. Twórca opisał zdarzenie na Facebooku.

Passini rozmawiał też z "Gazetą Wyborczą", której zdradził szczegóły nieprzyjemnego zajścia z 15 sierpnia 2020 roku. Reżyser jechał w autobusie numer 128 z Pola Mokotowskiego w kierunku centrum Warszawy. W pewnym momencie dostrzegł grupę agresorów.

Mężczyźni podeszli do Passiniego, by zabrać mu telefon. Reżyser podejrzewa, że agresorzy myśleli, iż ich nagrywa, chociaż tego nie robił. Kiedy zrobiło się niebezpiecznie, nikt mu nie pomógł.

Passini uniknął ataku i przeniósł się na front pojazdu, by powiadomić o zajściu kobietę, która prowadziła autobus. Niestety z jej strony również nie otrzymał żadnej pomocy.

Nie potrafiła podjąć właściwej decyzji. Nie chciała się zatrzymywać, bo musiałaby anulować cały kurs, powiadomić centralę, a to trwałoby dość długo. Autobus był pełen ludzi. Pasażerowie pewnie zaczęliby się niecierpliwić. Takie słyszałem tłumaczenia. "

Światowi twórcy kultury stają w obronie osób LGBT w Polsce. Powstał otwarty list do przedstawicieli Unii Europejskiej

Reżyser podejrzewa, że grupa "kiboli" jechała na nielegalną demonstrację narodowców pod nazwą "Stop agresji LGBT", która odbywała się tego dnia na Krakowskim Przedmieściu. Agresorzy wysiedli na Dworcu Centralnym na odchodne rzucając nieprzyjemnymi hasłami w kierunku Passiniego, między innymi "Dojedziemy cię, pe*ale". Twórca nie wysiadł z nimi, ponieważ obawiał się pobicia, mimo że obok przystanku stał radiowóz.

Na szczęście nie doszło do żadnych obrażeń fizycznych, ale poza nieprzyjemnym przeżyciem agresorzy ukradli Passiniemu słuchawki do telefonu. Reżyser zapowiedział, że nie zostawi sprawy w ten sposób. Będzie domagał się zapisu z monitoringu autobusu i zgłosi zajście na policję.

"

To nie do pomyślenia. Była niedziela, środek dnia, centrum miasta. Prosiłem o pomoc, nikt nie reagował, ludzie udawali, że niczego nie widzą, jak gdyby takie sytuacje, kiedy ktoś atakuje w autobusie drugiego człowieka, były czymś naturalnym. (...) Nie chcę chodzić po mieście z pałką i gazem, bo przecież nie o to chodzi, aby ludzie zbroili się po zęby przed wyjściem z domu na ulicę. Chcę się czuć bezpiecznie. "