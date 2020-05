„Dom z papieru” zamiast wezwania na modlitwę z meczetu. Ktoś podmienił pliki z nagraniem [WIDEO]

„Bella ciao” to pożegnanie z ukochaną wyśpiewane przez włoskiego antyfaszystowskiego partyzanta, który idzie walczyć z nękającym kraj reżimem. Puszczenie tego utwory z głośników w meczecie odbierane jest więc w Turcji nie tylko jako profanacja świątyni, lecz także jako prowokacja wymierzona w autorytarne władze.

Według doniesień lokalnych mediów podejrzanym w sprawie jest burmistrz Izmiru, który wykorzystywał utwór w czasie kampanii wyborczej. Polityk oficjalnie wszystkiemu zaprzecza.

Wydarzenie wzbudziło w Turcji wiele kontrowersji, szczególnie wśród bardziej radykalnych wierzących. Wykorzystanie nagłośnienia w meczetach postrzegane jest jako profanacja.

„Bella ciao” zamiast wezwania na modlitwę z meczetu. Polityka, reklama, czy trolling?

Obowiązkiem mezuinów jest wzywanie wiernych pięć razy na dzień do odprawienia modlitwy. Zgodnie z tradycją powinno się to odbywać na żywo. Odtworzone z plików mogą być za to na przykład towarzyszące nagraniom cytaty z Koranu, i to najprawdopodobniej te właśnie pliki zostały podmienione.

Akcja wygląda więc na profesjonalnie zaplanowaną i przeprowadzoną. Oto, jak wyglądało to w praktyce:

Oprócz podejrzeń o polityczne motywy podmienienia pliku, co wydaje się być dość prawdopodobne – w końcu afera z „Twój ból jest lepszy niż mój” Kazika pokazała, jaką siłę może mieć muzyka – rozważane są także działania reklamowe, jako że „Bella ciao” kojarzy się widzom z „Domem z papieru” Netfliksa.

Trzecią opcją jest zwykły, bezinteresowny trolling, przeprowadzony przez żartownisia, który chciałby po prostu, żeby świat płonął.

