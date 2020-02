Donald Trump krytykuje Oscary, "Parasite" i Brada Pitta: "ten mały mądrala"

Niedawno rozpoczęły się kampanie prezydenckie w USA, więc kandydaci są skupieni na jeżdżeniu po kraju i zdobywaniu kolejnych wyborców. Donald Trump pojawił się niedawno na zjeździe wyborczym w Colorado Springs, gdzie w trakcie swojej przemowy postanowił odnieść się do... wyników Oscarów 2020.

Mogłoby się wydawać, że bycie prezydentem USA, próba wyjścia obronną ręką z impeachmentu oraz walka o reelekcję skutecznie ogranicza czas, który można poświęcić na takie przyziemne sprawy, jak ceremonia rozdania nagród Akademii Filmowej. Donald Trump wykazał się jednak minimalną wiedzą na temat popkultury i postanowił skomentować decyzje jury, które przyznało statuetki m.in. filmowi "Parasite" oraz Bradowi Pittowi.

Obydwie decyzje nie spodobały się prezydentowi USA, który zdecydowanie zdenerwował się tym, że przyznano statuetkę koreańskiej produkcji w kategorii "Najlepszy film". Oprócz tego nazwał Brada Pitta "małym mądralą", kiedy aktor krytycznie wypowiedział się na temat amerykańskiej sytuacji politycznej w trakcie swojej przemowy.

Nagranie z wypowiedzią Trumpa trafiło oczywiście do internetu i jego fragment możecie zobaczyć poniżej:

"

A zwycięzcą jest film z Południowej Korei! O co tam do diabła chodziło?! Mamy już wystarczająco dużo problemów z handlem w Południowej Korei, a oni do tego dają im jeszcze najlepszy film roku. Czy był dobry? Nie wiem. Możemy mieć kolejne "Przeminęło z wiatrem"? Może "Bulwar Zachodzącego Słońca"? Tyle świetnych filmów. Zwycięzca jest z Południowej Korei! Myślałem, że to był najlepszy film zagraniczny. Otóż nie. To się nigdy wcześniej nie wydarzyło.

A potem jeszcze ten Brad Pitt, którego nigdy specjalnie nie lubiłem, wychodzi i mówi swoje przemówienie małego mądrali. On jest małym mądralą. Mały mądrala. "