Donald Trump pomylił lokale wyborcze... z Polakami

Ogłoszenie wyników wyborów prezydenckich w USA jest jedynie kwestią czasu, więc na razie można rzucić okiem na to, jakie postulaty do swojego elektoratu wygłaszali Joe Biden i Donald Trump w trakcie wieczoru wyborczego. Reprezentant Demokratów zachęcał do cierpliwości i spokoju, ponieważ jego zdaniem wygrana jest kwestią podliczenia głosów. Obecny prezydent USA zaczął natomiast od wysokiego C, oskarżając demokratów o "KRADZIEŻ wyborów".

Trump pomylił lokale wyborcze z Polakami

Przy okazji, jakimś cudem prezydent Trump pomylił też słowa "polls" i "Poles". Chociaż pisownia jest bliska, to znaczeniowo sprawa wygląda zupełnie inaczej - "polls" w tym kontekście oznaczają lokale wyborcze, a "Poles" to starzy, dobrzy Polacy.

I tak Trump powiedział swoim wyborcom krótkie zdanie: "Głosy nie będą liczone po tym, gdy Polacy będą już zamknięci!". Dziękujemy panu prezydentowi za pomyślenie o naszych skromnych rodakach w tak ważnym dla niego momencie (i za to, że "Polacy" trendowali na Twitterze w noc wyborów prezydenckich).

Oczywiście prezydent chwilę później usunął wpis i zamieścił taki sam, tylko już ze słowami "lokal wyborczy".