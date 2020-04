Donald Trump postanowił zatrudnić szefa federacji wrestlingowej do pomocy z zarządzeniem gospodarką USA

Trump nie poprzestał jednak na jednym doradcy - tych jest cała grupa, a każdy z nich jest związany z najpopularniejszymi dyscyplinami sportu w USA. Oprócz szefa federacji WWE, Vince'a McMahona, prezydent USA poprosił o pomoc komisarzy lig NFL (futbol), NBA (koszykówka), NHL (hokej) i MLB (bejsbol), czyli kolejno Rogera Goodella, Adama Silvera, Gary'ego Bettmana i Roba Manfreda.

Trump zatrudnił szefów organizacji sportowych do pomocy z gospodarką

Grupę uzupełnią natomiast właściciele drużyn sportowych - Jerry Jones (Dallas Cowboys, NFL), Robert Kraft (New England Patriots, NFL) i Mark Cuban (Dallas Mavericks, NBA). Konsultantem będzie też Dana White, właściciel i organizator wydarzeń spod bandery UFC (mieszane sztuki walki; występuje w nich m.in. Joanna Jędrzejczyk). Jak podają amerykańscy dziennikarze, Trump stwierdził, że "Amerykanie potrzebują teraz swojego sportu".

Ogłoszenie nastąpiło kilka godzin po tym, gdy Floryda ogłosiła, że sport jest "potrzebny do życia" i zaoferowała organizacje wydarzeń sportowych na terenie swoich pustych hal sportowych rozsianych po całym stanie. Jeśli chodzi o samą decyzję Trumpa ws. zatrudnienia do pomocy biznesmenów zajmujących się sportem, to jest ona całkiem uzasadniona - NFL, NBA, czy UFC przynoszą rocznie ogromne przychody z reklam, czy sprzedaży gadżetów.

Wznowienie działalności lig oznaczałoby powrót przychodów. Trzeba jednak pamiętać, że USA jest obecnie krajem najciężej dotkniętym przez koronawirusa. Liczba zakażonych wynosi już ponad 600 tysięcy, liczba zgonów już kilkadziesiąt tysięcy. Pracownicy klubów sportowych, trenerzy i zawodnicy raczej nie będą chętni do powrotu na hale - nawet jeżeli te będą puste.

W ramach ciekawostki możemy was zaznajomić z jednym z najlepszych wideo w internecie, kiedy to Trump pojawił się na Wrestlemanii organizowanej przez McMahona. Tam (wówczas biznesmen) ogolił szefa WWE na łyso. Oto nagranie z tego kuriozalnego zajścia: