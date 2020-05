„Doskonale wiemy o tym, że żadnej pandemii nie ma” – kolejna nominacja do Biologicznej Bzdury Roku

Biologiczna Bzdura Roku to ranking najgłupszych i najbardziej krzywdzących opinii na tematy związane z biologią, chemią, medycyną, dietetyką, a także psychologią.

Nominacje zbierane i oceniane są przez popularny blog „To tylko teoria”. Jego pomysłodawcą jest biolog Łukasz Sakowski, który obserwuje wypowiedzi osób znanych i lubianych, i wyłapuje co bardziej kontrowersyjne wypowiedzi, nie mające żadnego przełożenia na rzeczywistość.

Łukasz Sakowski zbiera te wypowiedzi i obnaża ich krótkowzroczność na łamach swojego bloga oraz mediów społecznościowych.

Tym razem dostało się celebrytce Violi Kołakowskiej. Była modelka oraz partnerka aktora Tomasza Karolaka, uczestniczka programu „Agent–Gwiazdy”, wygłosiła jakiś czas temu przedziwną opinię na temat koronawirusa.

Kobieta nie tylko kwestionowała skalę zagrożenia, ale także poczynania rządu, związane z wprowadzeniem obostrzeń i środków bezpieczeństwa. Była modelka przekonywała nawet, że pandemii w zasadzie nie ma, a tym, co obecnie zabija ludzi jest stres wywołany przez wyimaginowane niebezpieczeństwo.

Kołakowska zdecydowała się umieścić tyradę słowną przeciwko ministrowi zdrowia, Łukaszowi Szumowskiemu na swoim InstaStory na Instagramie. To właśnie z niego pochodzi cytat, za który została nominowana.

"

"Doskonale wiemy o tym, że nie ma żadnej pandemii!”, padło w jej przemowie do ministra Szumowskiego.

"Pokazują nam to prawdziwe liczby, nie wasze zmanipulowane. Nie chcemy tego, nie chcemy Was, chcemy, żebyście oddali nam nasze życie! Ono należy do nas, nie do was!

Jeżeli pan myśli, że my jesteśmy idiotami i pan nas może dalej straszyć jakimiś pierdołami, że jeżeli testy będą nadal wskazywać wzrost, to pan z powrotem wprowadzi jakieś obostrzenia, to pan jest śmieszny!" – mówiła w krótkim wideo. "