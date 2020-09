Dostał wezwanie do zapłacenia 20 groszy. Allegro postraszyło go sądem

Pomyłki to ludzka rzecz, szczególnie kiedy się spieszymy lub robimy kilka rzeczy jednocześnie ze względu na natłok obowiązków. Sytuacja może być nieprzyjemna, kiedy dokonujemy zakupów przez internet i wpłacimy danemu użytkownikowi zbyt niską kwotę. Większość sprzedawców pewnie odezwie się drogą mailową lub telefoniczną i poinformuje o pomyłce, jednak są i tacy, którzy od razu przechodzą na bardzo oficjalny ton.

Allegro postraszyło użytkownika sądem za 20 groszy

Jakież zdziwienie czekało jednego z użytkowników portalu Allegro, kiedy wyciągnął ze swojej skrzynki pocztowej wezwanie do zapłacenia 20 groszy. Jak czytamy na stronie finanse.wp.pl, sklep internetowy podkreślił, że dług należy spłacić w przeciągu 7 dni, w przeciwnym razie sprawa trafi na drogę sądową.

Ze względu na absurdalną kwotę, o której mowa w tym przypadku, portal poprosił o komentarz firmę. Marcin Gruszka z biura prasowego Allegro podkreślił, że w prowadzeniu działalności gospodarczej należy być dokładnym co do grosza i wypełniać wszystkie zobowiązania. W końcu każdy nasz zakup to umowa zawarta ze sprzedawcą. Dodał również, że może 20 groszy nie jest zawrotną kwotą, jednak Allegro posiada 21 milionów kont, a wiele z nich zalega z zadłużeniami.

Co ciekawe, firma zapłaciła kwotę o wiele razy wyższą od zadłużenia za polecony list, który trafił do skrzynki jej klienta...