Hakerzy znaleźli kolejny sposób, jak nas nabrać i wykraść dane. Jeżeli otrzymałeś wiadomość o błędnym adresie dostawy przesyłki od DPD, to bądź ostrożny. To kolejna próba, by nic nie podejrzewający użytkownik telefonu pobrał na urządzenie złośliwe oprogramowanie. Co robić, gdy otrzymaliśmy taką wiadomość?

Dostałeś SMS-a od DPD? To kolejny atak cyberprzestępców

Jak podaje CyberRescue, otrzymujesz SMS-a, że Twoja przesyłka posiada błędny adres dostawy. Wiadomość zawiera link, który kieruje do fałszywej strony DPD, gdzie jesteś nakłaniany do pobrania złośliwej aplikacji pod presją czasu.

Wirus infekuje urządzenia z systemem Android. Po zainstalowaniu złośliwe oprogramowanie śledzi Twoją aktywność i przechwytuje wpisywane dane logowania, ma dostęp do wiadomości i kontaktów, może też wysyłać z Twojego urządzenia SMS-y.

Jeżeli otrzymaliśmy takiego SMS-a najlepiej zablokować kontakt i usunąć wiadomość. Hakerzy coraz częściej atakują nasze urządzenia mobilne, należy zatem zachować szczególną ostrożność.