Jeżeli dostaliście taką wiadomość z podejrzanym linkiem, nie klikajcie w go, bo możecie tego potem mocno żałować.

Cyberprzetępcy znaleźli kolejny sposób, by wyłudzić od nas pieniądze. Niestety musimy uwazać na SMS-y, które do nas przychodzą, bo kliknięcie w podejrzany link może nas sporo kosztować. CyberRescue, startup pomagający osobom, które padły ofiarą cyberprzestępców, zasygnalizował, na co szczególnie teraz uważać.

Dostałeś SMS-a od "Poczty głosowej"? Możesz stracić pieniądze

W ciągu ostatnich dni otrzymaliście SMS od "Poczty głosowej" z linkiem/? Nie klikajcie w tę wiadomość, bo jest to oszustwo. Jeżeli to zrobicie, wejdziecie na niebezpieczną stronę www. Aby odsłuchać rzekomą wiadomość, witryna wymusza pobranie złośliwej aplikacji. Po instalacji, złośliwe oprogramowanie kradnie pieniądze z konta.

Niebezpieczna wiadomość wygląda w ten sposób:

Fot. screen od CyberRescue

Jeżeli otrzymaliśmy taką wiadomość SMS najlepiej zablokować kontakt i usunąć wiadomość. Hakerzy coraz częściej atakują nasze urządzenia mobilne, należy zatem zachować szczególną ostrożność.