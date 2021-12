Hakerzy kolejny raz chcą wyłudzić od nas dane do karty płatniczej. Co zrobić w takiej sytuacji?

Oszuści wykorzystują przedświąteczny czas, aby wyłudzić od nas dane do kart płatniczych. Tym razem wysyłają wiadomości e-mail, podając się za firmę kurierską DPD. CyberRescue ostrzega przed kolejnym oszustwem.

Dostałeś e-maila od DPD? Oszuści mogą wyczyścić twoje konto bankowe

Otrzymujesz e-maila, z informacją, że wystąpił problem z doręczeniem twojej paczki. Przyczyną jest brak dołączenia dokumentacji do przesyłki. Aby otrzymać zamówienie, należy zapłacić 12 zł, podając dane do karty płatniczej na fałszywej stronie. W ten sposób oszuści otrzymują dostęp do naszych oszczędności i są w stanie wyczyścić konto bankowe do 0.

Dominika Szewczyk z CyberRescue podkreśla fakt, że przed Świętami jesteśmy mniej czujni:

W przedświątecznym czasie każdy z nas ma dużo na głowie. Robimy zakupy w sieci, czekamy na wiele przesyłek. Wykorzystują to przestępcy tworząc nowe schematy oszustwa. Patrząc na wiadomość e-mail na pierwszy rzut oka wygląda na prawdziwą.

Jeżeli otrzymamy taką podejrzaną wiadomość e-mail zawsze sprawdźmy adres, z którego do nas przyszła. Dokładnie prześledźmy literówki, ponieważ oszuści często tłumaczą wiadomości w najprostszych translatorach. Jeżeli widzimy, że ktoś wymaga od nas podania danych do karty płatniczej, możemy mieć pewność, że jest to oszustwo i taką wiadomość należy oznaczyć jako SPAM. Natomiast jeżeli podaliśmy dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, w celu zablokowania karty.