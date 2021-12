Drake pojawił się na koncercie ubrany w... polski mundur wojskowy [FOTO]

Drake paradował po scenie w polskim mundurze

Drake bije rekordy na lewo i prawo, jest obecnie jednym z najpopularniejszym artystów na świecie i wygląda na to, że prywatnie jest również fanem Polski. A przynajmniej mundurów noszonych przez żołnierzy polskiego wojska.

Raper pojawił się niedawno na występie Giveona w Toronto. 6 God nie wykonał żadnego kawałka, po prostu wyszedł przywitać się z publicznością i zbić piątkę z młodszym kolegą. Tak szybko jak się pojawił, tak szybko wrócił na backstage.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Drake był ubrany w polski mundur wojskowy. Widać go dość dobrze na zamieszczonym poniżej wideo (są nawet flagi na ramionach):

Portal o2 zapytał jednego z wojskowych o komentarz i potwierdzenie autentyczności "fatałaszków" Drake'a. Jak podaje ich informator:

Niewątpliwie to nasza kurtka. Nawet miejsce na stopień jest kwadratowe.

Niektórzy użytkownicy Reddita zwracali uwagę na to, że w Polsce za noszenie militarnego stroju mógłby zostać ukarany karą do nawet 5 tysięcy złotych, co w przypadku Drake'a jest raczej śmieszną sumą. Inni zaczęli się zastanawiać, czemu założył akurat polski strój - jeden komentator tłumaczył to tym, że w jednym z kawałków Drizzy tłumaczy, że ma polskich kumpli. Może to oni podarowali mu ten mundur?

Najbardziej absurdalną teorią było niewątpliwie to, że Drake w ten sposób chciał pokazać naszemu krajowi wsparcie w polsko-białoruskim konflikcie na granicy. W to szczerze wątpimy. Jakbyśmy mieli obstawiać, to naszym zdaniem, to prezent od polskich przyjaciół. Albo po prostu modowa zachcianka Drizzy'ego.

Raper na razie nie skomentował całej sprawy, ale kto wie - może niedługo wrzuci na Instagrama zdjęcie w mundurze z podpisem: "POLSKA GÓRĄ".