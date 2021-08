Duch zaatakował strażnika. W sprawę włączył się biskup i przywódcy religijni [WIDEO]

W kolumbijskim miasteczku Armenia będącym stolicą regionu Quindio doszło do niecodziennego zdarzenia. Burmistrz ogłosił niedawno, że otrzymał nagranie, na którym duch atakuje jednego ze strażników.

Duch zaatakował jednego z jego mieszkańców miasteczka Armenia

Burmistrz Armenii, Jose Manuela Rios Moralesa opowiada o ataku ducha, który miał miejsce w jego biurze pewnej nocy. Nagranie udostępnione przez urzędnika przeraża

Chcę się dziś podzielić z wami filmem, podkreślając, że jako burmistrz utwierdzam się w przekonaniu, że wiara ma moc nie do pokonania. Prosimy o szacunek i jedność w modlitwie i zapewniamy, że nic nie może ukraść naszego pokoju i spokoju, ponieważ jesteśmy chronieni ręką naszego Pana!

– napisał Morales pod filmem na Facebooku.

Dodał, że lokalny biskup i inni przywódcy religijni "wniosą Boże błogosławieństwo w każdy zakątek tego miejsca pracy", aby powstrzymać zjawiska paranormalne, zachęcając również ludzi do zachowania spokoju i modlitwy.

Na nagraniu udostępnionym przez urzędnika widać, jak strażnik zostaje rzucony o ścianę, jakby ktoś niewidzialny popchnął go z całej siły. Następnie stróż prawa czołga się po ziemi, gdzie wydaje się, że opiera się jakiejś sile, która go szarpie.

Oglądaj

Źródło: innemedium.pl, The Sun

