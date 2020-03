Duda Shake. Prezydent wita się podaniem łokcia [WIDEO]

Odwołanie imprez masowych, zamknięcie szkół i przedszkoli, zawieszenie działania kin i teatrów. Te odgórne decyzje mają ograniczyć liczbę kontaktów międzyludzkich w Polsce i przyczynić się do zmniejszenia ryzyka zarażenia.

Premier zaapelował do młodzieży, żeby czasu bez zajęć nie traktować jako dodatkowych ferii i nie wybierać się na miasto ani nie organizować imprez. Zdrowie i życie nas wszystkich zależy od tego, jak skutecznie będziemy przestrzegać zasad zapobiegających epidemii.

Na ciekawy sposób zachęcenia do pozostawanie w domach wpadł Pornhub: serwis porno zaoferował wszystkim Włochom darmowe konto Premium na miesiąc, żeby się nie nudzili i mieli co zrobić z rękami w czasie kwarantanny.

Przykład, jak minimalizować ryzyko zakażenia się podczas kontaktów z innymi ludźmi pokazał prezydent Andrzej Duda, witając się łokciem zamiast ręką.

Zakaz podawania rąk i częste i dokładne ich mycie to podstawowe przykazania w czasie zagrożenia epidemią COVID-19. Mycie powinni trwać co najmniej 30 sekund, co śpiewająco zademonstrowała Beata Kozidrak.

Minister kultury apelował, żeby w dobie kryzysu wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2 zmienić swoje zachowania i zamiast ręką, zacząć witać się łokciem.

Zalecenie wziął sobie do serca Andrzej Duda, witając się z Jarosławem Pinkasem, Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Izolowanie się od innych ludzi to jedna z metod przeciwdziałania wybuchowi epidemii COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała poradnik, w którym pokazuje podstawowe, codzienne działania zapobiegawcze.

