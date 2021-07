Dusty Hill nie żyje. Wieloletni basista ZZ Top miał 72 lata

Wieloletni basista ZZ Top, Dusty Hill, zmarł, o czym zespół poinformował w środę 28 lipca 2021 poprzez swoje media społecznościowe.

Dusty Hill nie żyje

Jesteśmy zasmuceni dzisiejszą wiadomością, że nasz Compadre, Dusty Hill, odszedł we śnie w swoim domu w Houston. My, wraz z legionami fanów ZZ Top na całym świecie, będziemy tęsknić za twoją niezłomną obecnością, twoją dobrą naturą i trwałym zaangażowaniem. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, amigo.

Frank & Billy

Dusty Hill urodził się w Dallas w stanie Teksas, gdzie uczęszczał do Woodrow Wilson High School kształcąc tym samym grę na wiolonczeli. Jego brat – gitarzysta Rocky Hill oraz Frank Beard grali z nim w lokalnych zespołach z Dallas, takich jak Warlock, The Cellar Dwellers i American Blues. W 1968 roku między muzykami doszło do rozłamu, w efekcie czego Dusty i Beard przenieśli się do Houston, dołączając nieco później do gitarzysty i wokalisty ZZ Top – Billy'ego Gibbonsa.

Hill wystąpił kilkukrotnie na ekranie w takich produkcjach jak "Mother Goose Rock 'n' Rhyme", "WWE Raw", "Deadwood", a także 11 odcinku "King of the Hill" jako on sam. Zagrał również w filmie "Powrót do przyszłości III".

Źródło: billboard.com