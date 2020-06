Duże zmiany dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Pojadą wybranymi samochodami powyżej 3,5 tony

Zmiany w polskim prawie sprawiają, że właścicielom prawa jazdy kategorii B wolno coraz więcej. Bardzo dobrze przyjętą nowelizacją przepisów było rozszerzenie uprawnień nadawanych przez dokument na prawo do kierowania motocyklami z silnikami o pojemności do 125 centymetrów sześciennych.

Otworzyło to drogę do odkrywania pasji do jednośladów osobom, które nie myślały o podchodzeniu do zdawania egzaminu na prawo jazdy kategorii A, przy okazji znacznie ożywiając rynek małych motocykli.

Dzięki nowym zmianom prawo jazdy kategorii B pozwoli na kierowanie samochodami o wadze powyżej 3,5 tony. To przygotowania do rewolucji, jaka w najbliższych czasach będzie obejmować nasze drogi.

Zmiany w prawie jazdy kategorii B. Od 2021 roku obejmie wybrane pojazdy do 4,25 tony

Szykowane zmiany potwierdził w odpowiedzi na interpelacje poselską wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Prawo jazdy kategorii B według obecnie obowiązujących przepisów uprawnia do kierowania pojazdami o masie do 3,5 tony. Rząd już teraz jednak postanowił przygotować się na zmiany, jakie będą zachodzić w modelach aut szykowanych przez producentów na najbliższą przyszłość.

Większość z nich będzie wyposażona w napęd elektryczny, co z powodu konieczności wyposażenia w pojemne i ciężkie akumulatory, znacznie zwiększy ich wagę, w granicznych przypadkach nawet o tonę.

Zmiany w polskim prawie mają rekompensować to zjawisko, dzięki czemu kierowcy elektrycznych samochodów dostawczych nie będą zmuszeni do drastycznego zmniejszenia wagi przewożonych towarów, żeby nie przekroczyć cięższym autem granicy 3,5 tony.

Prawo do kierowania autami o alternatywnym napędzie o wadze do 4,25 tony ma przysługiwać kierowcom, którzy prawo jazdy kategorii B będą posiadać przynajmniej 2 lata. Zapisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020.

