Duży rzeczywiście może więcej. PKO BP przeznaczyło miliony na walkę z koronawirusem

Epidemia to czas pełen paradoksów. Pokonać ją można dystansując się od w ramach kwarantanny narodowej, ale żeby móc zwyciężyć, potrzeba być blisko innych ludzi jak to tylko możliwe.

Z powodu koronawirusa ucierpieli praktycznie wszyscy, co jednak budujące, trudne czasy wyzwalają w Polakach ich najlepsze cechy, w tym gotowość do solidarnego niesienia pomocy. Rośnie liczna inicjatyw, których zadaniem jest wspieranie osób najbardziej poszkodowanych przez COVID-19 oraz pomóc dla bohaterów, którzy walczą z chorobą na pierwszej linii frontu.

Pomóc może każdy. WOŚP zorganizował zbiórkę na Fundusz Interwencyjny, którego zadaniem jest kupowanie i dystrybuowanie wśród szpitali najpotrzebniejszego sprzętu. Pierwsza zamówiona partia sprzętu, warta ponad 20 mln zł, czeka już na transport do Polski.

Pomoc organizowana jest w miarę możliwości: Uber i FREE NOW obiecują wozić personel medyczny za darmo, restauracje wysyłają za darmo do szpitali posiłki dla lekarzy, a mieszkańcy Helu szykują dla pracowników szpitali darmową gościnę, gdy tylko walka z epidemią się skończy.

PKO BP, największe polskie przedsiębiorstwo, także zaangażowało się w niesienie pomocy. Bank przeznaczył na walkę z COVID-19 grube miliony złotych.

PKO BP sięgnęło głęboko do kieszeni. Instytucja chce pomóc w zakupie najbardziej potrzebnego lekarzom wyposażenia: testów i sprzętu ochrony osobistej. Łącznie na te działania przeznaczono ponad 14 mln zł.

Pozwoliło to wykonać ponad 11 000 testów na koronawirusa, a także zakupić 80 000 maseczek ochronnych i przekazać je do Agencji Rezerw Materiałowych.

Na tym PKO BP jednak nie przestało: do służb sanitarnych i szpitali trafi 120 samochodów osobowych.

"

Przekazywane samochody to auta poleasingowe osobowe mające od 2 do 4 lat. Pierwsze trafiły już do Głównego Inspektoratu Sanitarnego i do szpitali, m.in. do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach czy Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. "