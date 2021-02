Dwayne Johnson będzie prezydentem? Aktor zdobywa poparcie Hollywood

Dwayne Johnson prezydentem USA? Ma wsparcie legendy wrestlingu

Wiecie, Dwayne Johnson dzielił się tym pomysłem już kilka razy - jak chociażby w SNL, czy ostatnio w rozmowie z USA Today. Stwierdził, że gdyby odpowiednio duża ilość osób była za tym pomysłem, to prawdopodobnie spróbowałby go zrealizować.

Aktor zaznaczył, że to nie są czcze słowa i faktycznie mocno się nad tym zastanawia:

Na pewno wziąłbym pod uwagę wystartowanie w wyborach prezydenckich, jeśli tego chcieliby ludzie. Mówię prawdę i nie rzucam słów na wiatr. Naprawdę to zależy tylko od ludzi. Więc będę czekał i będę słuchał. Będę trzymał rękę na pulsie i ucho przy ziemi.

Wygląda na to, że pomysł kupuje też The Undertaker. Legendarny wrestler udzielił niedawno wywiadu TMZ Sports, gdzie otwarcie poparł potencjalny start Johnsona w wyborach prezydenckich. Skomplementował go jako "tytana pracy" i dodał, że The Rock ma charyzmę, która jest potrzebna do bycia reprezentantem całego narodu:

Ten człowiek jest tytanem pracy, który wkłada całe swoje serce we wszystko, co robi. Więc jeśli poważnie zastanawia się nad wejściem w politykę, to wiecie co? Moim zdaniem on to zrobi. Jest niezwykle czarujący, bardzo kontaktowy. Myślę, że dobrze by jednoczył ludzi. Wiemy, że ma charyzmę. Może wystarczy, żeby spojrzał w jedną stronę i puf - daje im brew. Potem w drugą stronę i znowu brew. W końcu jest "Czempionem Ludzi".

Chodzi o TĄ BREW:

Johnson wytłumaczył w programie Jimmy'ego Fallona, że początkowo nie chciał pokazywać swojej twarzy w serialu "Young Rock" i jedynie pełnić funkcję narratora, który otwiera i zamyka historię:

To twórczyni naszego serialu, Nahnatchka Khan, mnie podpuściła! Chcieliśmy znaleźć najpierw 3 okresy, które były dla mnie kluczowe w młodości. Dlatego mamy 3 wersje Rocky'ego - 10-latka mieszkającego na Hawajach, 15-latka, który był kilkukrotnie aresztowany i robił wiele złych rzeczy, a potem 18-latka, który powoli zaczynał poważnieć i podejmować ważne decyzje. Khan dodała jednak: "Ale wiesz, ludzie chcą zobaczyć Ciebie. Co możemy zrobić, żeby Cię zaangażować do tego projektu w kreatywny sposób?".

Nowe odcinki serialu "Young Rock" debiutują we wtorki.