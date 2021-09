Dwayne Johnson ma sobowtóra. Aktor zaprosił go na tequilę i pogaduchy

Jak dwie krople wody - niedawno Twitter odkrył policjanta z Alabamy, który wygląda identycznie, jak Dwayne "The Rock" Johnson. Aktor postanowił zabrać głos na temat swojego sobowtóra.

Dwayne Johnson ma sobowtóra. Poznajcie Erica Fieldsa

Dwayne Johnson ma sobowtóra i nareszcie zabrał na ten temat głos w mediach społecznościowych. Ten nazywa się Eric Fields i jest porucznikiem policji w hrabstwie Morgan w stanie Alabama. Użytkownicy social mediów szybko podłapali temat, a sprawą zainteresowali się giganci pokroju Bleacher Report. Sprawa w końcu dotarła do samego The Rocka.

Ten nie mógł uwierzyć, jak bardzo panowie są do siebie podobni. Zgodnie ze swoją szarmancką naturą, Dwayne Johnson zaprosił Fieldsa na szklankę tequili Teremana, podziękował mu za służbę jako funkcjonariusz policji, a także poprosił go o opowiedzenie "historyjek o byciu The Rockiem", bo tych policjant musi mieć naprawdę sporo.

Podobieństwo jest bardzo, ale to bardzo uderzające:

Na zaproszenie szybko mu odpowiedział Fields, który podzielił się własnym zdjęciem z tequilą:

To odkrycie sprawiło, że fani zaczęli żartować o potencjalnym meczu WWE między "The Rockiem/Fieldsem", a czarnoskórym Johnem Ceną, który kilka tygodni temu zdobył ogromną popularność na Twitterze: