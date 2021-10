Dwie asteroidy wielkości wrocławskiego Sky Tower miną Ziemię. Czy mamy powody do obaw?

W bliskim otoczeniu Ziemi obserwuje się ponad 17 tysięcy planetoid, w tym ponad 1800 potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Kolejne zderzenie Ziemi z takim obiektem pozostaje więc tylko kwestią czasu. Tylko w 2019 roku NASA zarejestrowała 31 asteroid, które minęły naszą planetę w odległości mniejszej niż odległość z Ziemi na Księżyc.

Dwie ogromne asteroidy zbliżą się do Ziemi w październiku 2021

20 października asteroida 1996 VB3 zbliży się na 3,2 mln km od Ziemi. Jest to około 8 razy dalej niż Księżyc. Szacuje się, że obiekt 1996 VB3 ma średnicę powyżej 200 m. Kilka dni później 25 października asteroida 2017 SJ20 minie Ziemię w odległości około 7,2 mln km. Zgodnie z szacunkami, asteroida ta ma niecałe 200 m szerokości.

1996 VB3, o średnicy około 220 metrów, minie Ziemię wieczorem 20 października. Obiekt będzie poruszał się z prędkością 15 000 metrów na sekundę, gdy będzie mijał naszą planetę. To około 20 razy szybciej niż myśliwiec odrzutowy i 17 razy szybciej niż pocisk wystrzelony z karabinu.

Jak twierdzi NASA, 25 października asteroida 2017 SJ20 przejdzie w odległości 5 milionów mil od Ziemi. Ta asteroida jest nieco mniejsza od 1996 VB3, a jej średnica wynosi około 200 metrów.

Dwie asteroidy zbliżą się do Ziemi. Skąd wiemy, jakie mają wymiary?

Średnice obu obiektów są tymczasowe, co oznacza, że wielkości asteroid mogą być nawet o połowę mniejsze lub większe.

Rozmiar asteroidy naukowcy obliczają na podstawie cechy zwanej albedo. Jest to widzialne światło słoneczne odbijające się od powierzchni asteroidy. Powodem, dla którego ta metoda może czasami błędnie określać rozmiar asteroidy, jest to, że zależy ona w dużym stopniu od tego, jak bardzo powierzchnia asteroidy odbija światło. Albedo asteroidy zależy nie tylko od jej rozmiaru, ale także od tego, z czego jest zbudowana, jaka jest jej gęstość i jaki ma kolor. Dla przykładu "kredowa" asteroida z luźnym materiałem na powierzchni może wydawać się większa, niż jest w rzeczywistości. Z drugiej strony, asteroida o powierzchni przypominającej węgiel drzewny będzie odbijać mniej światła i dlatego może wydawać się mniejsza, niż jest w rzeczywistości.

Dwie asteroidy zbliżą się do Ziemi. Czy mamy powody do obaw?

Jak podaje NASA, wszystkie asteroidy, które w ciągu najbliższych tygodni zbliżą się do naszej planety, nie będą wystarczająco blisko, aby uderzyć w Ziemię.

Abcnews.go.com podało, ze oba obiekty definiowane są przez NASA jako "komety i asteroidy, które zostały poruszone grawitacyjnym przyciąganiem pobliskich planet na orbity, które pozwalają im wejść w sąsiedztwo Ziemi". Nie ma wiec powodu do obaw.