Dying Light 2 - polska gra doczekała się nowego materiału z rozgrywki i daty premiery!

Dying Light 2 żyje i ma się dobrze - zobaczcie gameplay produkcji

Techland podzielił się wideo "Dying Light 2 Update - March 2021", w którym w humorystyczny sposób odpowiedział na żądania fanów (często pełne wulgaryzmów). Twórcy przy okazji podzielili się nowym fragmentem rozgrywki z Dying Light 2, a także poinformowali, że gra za się pojawić w sklepach jeszcze w 2021 roku.

Wideo zobaczycie natomiast poniżej:

Twórcy zauważyli niewątpliwie, jak wiele osób czeka na kolejną odsłonę Dying Light - miło jest również zobaczyć, że w komentarzach wiele osób wspiera firmę, podkreślając, że praca nad takim projektem w trakcie pandemii nie mogła być prosta. Wszyscy mają też w pamięci okoliczności premiery Cyberpunka 2077, więc może lepiej, żeby Techland spokojnie dopracował swoją produkcję.

Jeśli natomiast chodzi o samą rozgrywkę, to widzimy robiące wrażenie umiejętności parkourowe bohatera Aidena Caldwella, a także zapoznajemy się z nowymi rodzajami wrogów. Jednym z nich jest zombie z wieloma nogami, który ma tendencję do zaskakiwania swoich ofiar skokami do tyłu.

Dying Light 2 ma zadebiutować na konsolach PlayStation 4/5, Xboksach One/Series X/S, a także pecetach. Tak jak wspomnieliśmy, premiera odbędzie się jeszcze w tym roku.