Dym z kalifornijskich pożarów jest już nad Europą. Czeka nas pogorszenie powietrza?

Dym z pożarów na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych rozprzestrzenił się już na teren całego USA, ale też dotarł do Atlantyku, skąd mocne oceaniczne wiatry zabrały go nawet do Europy. Zdjęcia potwierdzające te informacje udostępniła niedawno NASA. To oznacza, że w kolejnych dniach może nas czekać pogorszenie jakości powietrza.

Dym z kalifornijskich pożarów dostał się nad Europę

Przede wszystkim w powietrzu są aerozole, które są mieszaniną drobnych cząstek i substancji chemicznych. Te powstają przez niepełne spalanie materiałów zawierających węgiel, takich jak drzewa, trawy, torf, czy krzewy. Oprócz tego w dymie jest tlenek węgla, dwutlenek węgla i pył zawieszony. Szczególnie wrażliwe na zmianę powietrza mogą być osoby cierpiące na choroby płuc i serca.

Sonda NASA monitoruje na bieżąco emisje tlenku węgla. Agencja kosmiczna przestrzega, że zanieczyszczenia mogą pozostawać w atmosferze przez miesiąc po uwolnieniu i są się w stanie przemieszczać na duże odległości.

Pożary w Stanach Zjednoczonych w tym roku są dziesiątki lub nawet setki razy bardziej intensywne, niż te które dotykały region w latach 2003-2019. Powoduje to, że pożary w Kalifornii i w Oregonie już teraz wyemitowały rekordowe ilości węgla do atmosfery. Dym z pożarów jest podobno widoczny nawet z odległości ponad 8000 kilometrów od miejsc pożarów.