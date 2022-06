Dziadek Wanga przepowiedział dalsze losy Ukrainy. Co zobaczył były jasnowidz KGB?

Od niepamiętnych czasów ludzie zadają sobie pytanie, kiedy nastąpi koniec świata i z niepokojem patrzą w przyszłość i wypatrują znaków zapowiedzianych w świętych księgach oraz proroctwach.

Dziadek Wanga przepowiedział dalsze losy Ukrainy

Jednym słowem temat przepowiedni przyszłości znany jest tak długo, jak daleko sięga historia ludzkiej cywilizacji. Jak się okazuje przepowiednie mogą być również środkiem propagandy wojennej, czego przykładem może być historia Dziadka Wangi z Rosji.

Należąca do Gazpromu stacja telewizyjna NTV poprosiła rosyjskiego jasnowidza o wróżbę dotyczącą dalszych losów Ukrainy. Jak się można było spodziewać, przepowiednia jednoznacznie mówi, że zwycięstwo Rosji nastąpi już niedługo.

Mężczyzna, patrząc na fotografię prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego przepowiedział, że obecny prezydent Ukrainy wkrótce ucieknie z kraju. Podał także datę ucieczki polityka, który jego zdaniem ma się schronić w Polsce lub na Litwie.

Jasnowidz podał także datę - 17 września, czyli w rocznicę napaści ZSRR na Polskę w 1939 roku. NTV zauważyło jednak, że jasnowidzący nie podał roku, w którym ma to nastąpić.

Kim jest Dziadek Wanga?

Iwan Fomin to 86-letni mieszkaniec Borisoglebska w obwodzie woroneskim, który znany jest w Rosji jako Dziadek Wangą. Ma to bezpośrednio nawiązywać do Baby Wangi 303012, wieszczki, której przepowiedniami interesowali się nawet naukowcy. Z wyliczeń badaczy wynika, że 68 proc. przewidywań jasnowidzącej jest trafnych, podczas gdy zwolennicy kobiety uważają, że 85 proc. się sprawdziło.

Fomin twierdzi, że również ma wyjątkowy dar. Wierzy, że posiada zdolności lecznicze, umie przewidywać klęski żywiołowe, epidemie i polityczne zawirowania. Mężczyzna znany jest w całej Rosji, a w czasach ZSRR wykorzystywał swoje umiejętności w pracy dla KGB. Wróż był członkiem specjalnego wydziału założonego w latach 60 ubiegłego wieku przez profesora akademii nauk, Aleksandra Spirkina, które zrzeszał osoby o paranormalnych zdolnościach.

Jasnowidz miał rzekomo przewidzieć trzęsienie ziemi w Armenii i katastrofę helikoptera gubernatora kraju krasnojarskiego Aleksandra Lebedzia.

