"Dzieci kopią dorosłych" na Śląsku. Ruszyła kampania społeczna policji z dwuznacznym hasłem

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z jedenastoma partnerami w postaci służb i instytucji wojewódzkich rozpoczęli kampanię społeczną pod hasłem "Dzieci kopią dorosłych". Jak tłumaczą inicjatywę twórcy, zwraca ona uwagę na problem złych zachowań dorosłych, które są kopiowane przez dzieci, ale również promuje ich zachowania pozytywne. Jednocześnie prowadzone w ramach kampanii działania mają zachęcać młode osoby do reagowania na postępowanie dorosłych i piętnowania ich negatywnych postaw.

Dzieci kopią dorosłych. Akcja społeczna policji w Katowicach

Jak tłumaczą policjanci w oświadczeniu:

Jednym z kluczowych aspektów rozwoju dzieci oraz młodzieży jest obserwacja, a następnie naśladowanie zachowań dorosłych będących w ich bezpośrednim otoczeniu. Naśladownictwo to przybiera często postać dokładnego skopiowania zachowania dorosłego, a po wielu powtórzeniach może stać się u dziecka zachowaniem trwałym. Dotyczy to zarówno zachowań pozytywnych, jak i negatywnych.

Zapewne nikt z nas nie ma wątpliwości co do słuszności kampanii. Zdecydowanie każdy dorosły powinien mieć świadomość faktu, że jest wzorem do naśladowania przez najmłodszych, z którymi ma kontakt. Jednak akcja spowodowała dyskusję z innego powodu. Wszystko przez hasło, które kojarzy się komentującym dwuznacznie.

"Dzieci kopią rodziców" oznacza tutaj, że młodzi ludzie stają się bliźniaczo podobni do osób w ich otoczeniu. Jednak "kopią" to także czasownik utworzony od "kopać", co zupełnie zmienia nam przekaz. Nie umknęło to uwadze komentujących.

Proponuję alternatywną akcje: dzieci kopią policję. Dzieci kopią dorosłych - łrajter płakal jak wymyślał. daleko bardziej logiczne i wydźwięczne merytorycznie byłoby "Dzieci kopiują dorosłych, dzieci są kopią dorosłych, dzieci - kopia dorosłych" - inaczej brzmi to jak atak fizyczny.

Pisownia komentarzy oryginalna.

Paradoksalnie wpadka może podziałać pozytywnie na zasięg kampanii policji. Dzięki dwuznacznemu hasłu wiele osób udostępnia post Śląskiej Policji, a płynący z niego wartościowy przecież przekaz, trafi przez to do znacznie szerszego grona osób.