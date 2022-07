Dziecko znalazło list ukryty w zabawce. "To absolutnie obrzydliwe"

Klientka pewnej sieci marketów sprzedających m.in.: elektronikę użytkową, urządzenia ogrodnicze i zabawki zamarła z przerażenia po przeczytaniu kartki, która była dołączona do jednej z zabawek. Co głosił napis?

Pewna internautka opisała na jednej z grup przerażającą historię, do której doszło w jednym z dyskontów w Penrith w Australii. Mama kilkulatka do tej pory nie może wyjść z szoku.

Dziecko znalazło list ukryty w zabawce

Kilkulatek podczas zakupów ze swoją mamą zwrócił uwagę na zabawkę, która stała na półce na wysokości jego wzroku. Mama wpadła w panikę, gdy spostrzegła kartkę, która była do niej przypięta. Złowroga, odręczna notatka, którą jej syn znalazł w zabawce, brzmiała: "Youre going to die in 10 days" (umrzesz za 10 dni).

Poszliśmy do Kmart w Penrith w Australii i w zabawce mojego syna znaleźliśmy taki liścik

– napisała kobieta na Facebooku i zamieściła zdjęcie tajemniczej kartki.

To absolutnie obrzydliwe, że ludzie robią coś takiego szczególnie z zabawkami dla dzieci. Na szczęście mój syn nie potrafi jeszcze czytać

- skomentowała oburzona kobieta.

Martwię się o inne dzieci, które mogą to zobaczyć i będą mogły przeczytać

- dodała.

Sklep wyraził ubolewanie i przeprosił swoją klientkę

Obsługa klienta jest dla nas bardzo ważna. Bardzo nam przykro, że miała pani takie doświadczenie w sklepie w Penrith

– czytamy w oświadczeniu.

Użytkownicy są równie wstrząśnięci przerażającym znaleziskiem. Wielu z nich nie kryło swojego oburzenia w komentarzach pod wpisem zatrwożonej matki.

