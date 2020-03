Dzięki koronawirusowi George R.R. Martin skończy wreszcie "Wichry Zimy"? Tak twierdzi autor

Kwarantanna związana z pandemią koronawirusa trwa, a akcja #ZostańwDomu zatacza coraz szersze kręgi. Jak produktywnie wykorzystać ten czas spędzony w domowym zaciszu? Sposobów jest wiele. George R.R. Martin postawił jednak na pracę nad książką. Na "Wichry Zimy" fani czekają już 9 lat. I bardzo możliwe, że w końcu się ich doczekają.

George R.R. Martin opublikował na swoim blogu wpis, w którym uspokaja fanów zmartwionych jego stanem zdrowia. Autor serii książek, na podstawie których powstała słynna "Gra o tron", potwierdził, że czuje się dobrze i wszystko u niego w porządku.

"

Dla wszystkich z was, którzy martwią się o mnie... Wiem, że należę do grupy największego ryzyka zważywszy na mój wiek i kondycję fizyczną. Ale w tej chwili czuję się dobrze i podejmujemy wszelkie rozsądne środki ostrożności. Znajduję się w odosobnionym miejscu. Przebywa ze mną tylko jeden ze współpracowników. Nie udaję się do miasta i z nikim się nie widuję. "