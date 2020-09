Dziewczyna nagrywała TikToka, nagle do pokoju wpadła matka...przez sufit

TikTok to aktualnie jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych wśród młodzieży. Ze względu na ogromne zasięgi i rosnącą grupę odbiorców, z aplikacji zaczęły korzystać firmy, celebryci, infulenserzy, a nawet politycy. TikTok jednak może niebawem zniknąć z niektórych krajów np. USA. Aplikacja stworzona przez chińską firmę ByteDance, według tamtejszych władz, dostarcza dane do rąk Komunistycznej Partii Chin, na co Stany Zjednoczone nie będą się godzić.

Wpadła do pokoju przez sufit, gdy córka nagrywała TikToka

Jednak póki co TikTok nie jest zagrożony i większość krajów chce nadal z niego korzystać. W sieci lądują kolejne filmiki niezwykle utalentowanych, zabawnych czy interesujących osób. Podczas nagrań krótkich wideo twórcy nie mogą uchronić się także od wpadek, które najszybciej stają się viralami i podbijają internet.

Tak było w przypadku wideo Liz San Millan, która nagrywała kolejnego TikToka w swoim pokoju. Dziewczyna chciała pochwalić się użytkownikom aplikacji swoim talentem wokalnym, jednak to jej mama przejęła uwagę oglądających.

Liz nie zdążyła dobrze się rozśpiewać, gdy nagle jej mama wpadła do pokoju przez sufit. Na szczęście nie runęła na ziemię, tylko bezwładnie zawisła nad podłogą. Kobiecie nic się nie stało, a dzięki wypadkowi jej córka zyskała ogromną popularność w sieci.