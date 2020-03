Dziewczynka namawia Polaków do zostania w domu. Rodzina śpiewa o koronawirusie i podbija sieć

W Polsce trwa akcja "Zostań w domu". Rząd apeluje do mieszkańców naszego kraju o niewychodzenie z miejsc zamieszkania i ograniczanie do minimum kontaktu z ludźmi. Wszystko po to, żeby zatrzymać epidemię koronawirusa, a przynajmniej jak najskuteczniej rozłożyć zakażenia w czasie. Hasło szerzą politycy, aktorzy i artyści. Muzycy zaczęli grać koncerty online, a młodzi ludzie starają się pomagać starszym ze swojego otoczenia.

Polska rodzina śpiewa o koronawirusie i namawia do kwarantanny

Akcję wsparła również rodzina Koprukowiaków z Otwocka. Tata Karol oraz jego małe, zdolne pociechy stworzyli wspólnie antywirusową piosenkę. Nagranie podbija sieć. Przez weekend wideo obejrzało prawie 3,5 milionów osób.

Na nagraniu widzimy wesołą, muzykalną rodzinę, która mimo panującej epidemii, stara się zachować spokój, optymizm, a przy okazji chce przekazać Polakom prostą, ale niesamowicie ważną treść. Mała Helenka grozi palcem i wyśpiewuje w rozkoszny sposób wpadający w ucho refren:

" Koronawirusie, chcesz dostać tu się

Lecz my się nie damy, bo z domu się nie ruszamy "

Po chwili do małej dołącza jej brat, który odkłada gitarę i zaczyna rapować:

" A teraz to złap, antywirusowy rap

Myję ręce często, mydło nakładam gęsto

I jeszcze to złapcie - nie kaszlę na babcię "

Karol Koprukowiak w rozmowie z TVN24 przyznał, że jego rodzina bardzo lubi wspólnie muzykować. Podkreślił również, że rozmawia ze swoimi pociechami na temat epidemii. Dzieci zdają sobie sprawę, o czym śpiewają i dlaczego muszą zostać w domu.

