Dziewczynka wzięła do szkoły lubrykant zamiast żelu dezynfekującego. Dzieliła się nim z innymi

36-letnia Louise Hosie nie spodziewała się, że pewnego pięknego dnia jej pięcioletnia córka zamiast żelu do dezynfekcji zapakuje do swojego plecaczka... lubrykant.

Dziewczynka wzięła do szkoły lubrykant zamiast żel dezynfekujący

W Wielkiej Brytanii mycie i dezynfekowanie dłoni jest obowiązkowe, również dla przedszkolaków. Z tego powodu mała Summer Hosie chodziła do placówki wyposażona w buteleczkę płynu dezynfekującego. Z relacji szkockich mediów wynika, że pewnego dnia jej mama szykowała pranie i standardowo przetrzepała kieszenie płaszcza swojej córki. Wśród różnych skarbów kobieta znalazła również... butelkę lubrykantu "Heat Wave".

Kiedy zdzwiona kobieta zapytała się córki skąd to ma, ta odpowiedziała, że to "płyn na zarazki".

Summer kompletnie nieświadomie wzięła ze sobą buteleczkę nie tego płynu, co potrzeba. Z dobroci serca dzieliła się też nim z innymi dzieciakami. Odkrycie tej sprawy przez Louise Hosie sprawiło, że matka poczuła się zawstydzona, ale też mocno rozbawiona pomyłką swojej córki. Jak opowiedziała w rozmowie z "The Sun", małej Summer lubrykant się podobał, ponieważ "rozgrzewał i był gładki".

Matka dziewczynki wyjaśniła, że nie wie jak długo jej córka stosowała lubrykant zamiast żelu do dezynfekcji. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że znalazła w jej płaszczu opróżnioną butelkę, to sytuacja mogła trwać nawet kilka dni. Co ciekawe, niczego podejrzanego nie zauważył żaden z opiekunów w szkole.