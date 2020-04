Dzisiaj jest noc spadających gwiazd. O której będzie najlepiej widać Lirydy?

Deszcz spadających gwiazd, o którym mowa, to tak zwane Lirydy. W astronomii to właśnie one są najważniejszym, wiosennym rojem meteorowym. Pojawiają się na niebie przez kilka dni, a tym razem będziemy mogli zobaczyć średnio 20 spadających Lirydów co godzinę. Chociaż to i tak nic w porównaniu do niektórych poprzednich lat, kiedy to spadało ich aż 100 na godzinę.

Noc spadających gwiazd w kwietniu 2020

Niedługo zaobserwować je będziemy mogli również na naszym niebie - spadające Lirydy możemy zobaczyć w okresie 16-25 kwietnia, ale to właśnie dziś w nocy będzie je widać najlepiej. Wszystko dlatego, że po zachodzie słońca z 21 na 22 kwietnia 2020 roku, Lirydy będą znajdowały się w gwiazdozbiorze lutni.

Najlepszą porą na obserwowanie spadających Lirydów jest noc, po godzinie 23:00 - wówczas częstotliwość ich pojawiania się na nieboskłonie jest największa. Oczywiście najlepiej jest znaleźć jakieś miejsce, gdzie jest dość dobra jakość powietrza, brak drzew i małe zachmurzenie. Lirydy są na tyle duże, że widać je będzie gołym okiem.

Przygotujcie zatem koce, życzenia i znajdźcie dogodne miejsce na obserwowanie nieba po 23:00 w nocy z 21 na 22 kwietnia 2020 roku. Właśnie wtedy najlepiej będziemy mogli dojrzeć spadające Lirydy.