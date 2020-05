Dziwne dźwięki z nieba powróciły na świecie w 2020. Czym jest i skąd pochodzi anomalia?

O tak zwanych Trąbach Apokalipsy pisaliśmy już niejednokrotnie. O fenomenie tajemniczych dźwięków mówi się praktycznie od 2011 roku. Mamy kolejne nagrania tego fenomenu!

Czym są tajemnicze dźwięki z nieba?

Nikt nie jest w stanie wyjaśnić, skąd pochodzi ta anomalia. Zwolennicy teorii spiskowej uważają, że to kolejna oznaka Apokalipsy. Jak do tej pory nikomu nie udało się jednoznacznie ustalić, czym spowodowane jest to niezwykłe i przerażające zjawisko.

Środowiska naukowe twierdzą, że źródłem dźwięku może być utrzymywana w ścisłej tajemnicy nowa technologia, bądź któryś z uszkodzonych radarów wojskowych. Winą za niesamowite zjawisko obarcza się również Wielki Zderzacz Hadronów (ang. Large Hadron Collider, LHC) znajdujący się w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN w pobliżu Genewy.

Miłośnicy teorii spiskowych twierdzą, że tak zwane Trąby Apokalipsy są nowym rodzajem bardzo skutecznej broni, która znajduje się obecnie w fazie testów na ludziach. Zupełnie inne wyjaśnienie proponują natomiast badacze zjawisk paranormalnych i UFO. Według nich kosmici próbują się skontaktować się z mieszkańcami Ziemi i wysyłają nam dźwiękowe wiadomości, których nie potrafimy odczytać.

Wśród innych wyjaśnień pochodzenia strasznych dźwięków znalazły się też przesunięcia płyt tektonicznych, broń klimatyczna, kosmici i usterka w matrycy Błękitnej Planety.

Nowe dźwięki z nieba 2020

Kolejna kakofonia przerażających dźwięków została nagrana w miasteczku Lakewood, w amerykańskim stanie Kolorado. Co ciekawe, Trąby Apokalipsy 2020 brzmią nieco inaczej, niż rejestrowane we wcześniejszych latach.

Tym razem do przerażających harmonicznych odgłosów dołączyły przeciągłe gwizdy, które rozjuszają zwierzęta.

Niezidentyfikowane dotąd zjawisko wzbudza wiele emocji wśród społeczności, które ich doświadcza. Wielu mieszkańców obszarów dotkniętych tym fenomenem twierdzi, że dźwięki uprzykrzają ich życie, powodując kłopoty ze snem i nerwice.

